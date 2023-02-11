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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Муром

Гладков: под обстрел попало село Муром Белгородской области
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Повреждения получили фасад и крыша одного из корпусов местного предприятия. Аварийные бригады и оперативные службы уже приехали на место. По словам Гладкова, в результате обстрела никто не пострадал.

Утром губернатор сообщал об атаке беспилотников на инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе. В результате никто не пострадал. Какой именно объект стал целью атаки и получил ли он повреждения, Гладков не уточнил.

Село Муром последний раз попадало под обстрел 9 февраля. Никто не пострадал, но были «повреждения возле Дома культуры и школы». Снаряды также упали рядом с частным домом.

Позже в тот же день Гладков сообщил об обстреле хутора Балки Шебекинского округа. В одном из домов была повреждена летняя кухня, люди не пострадали.

После начала российской спецоперации на Украине власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. В регионе с весны прошлого года действует высокий, желтый, уровень террористической опасности, в последний раз его продлили бессрочно.

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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Муром
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Муром

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел
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