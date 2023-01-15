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Белгородский город Шебекино попал под обстрел

Гладков: город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел со стороны ВСУ

Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел с украинской стороны, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Под обстрел ВСУ попало Шебекино. Снарядами повреждены торговые ряды на рынке», — написал Гладков. Он уточнил, что пострадавших нет, а оперативные службы уже на месте. Администрация проводит подомовой обход территории.

В прошлый раз Шебекино попадало под обстрел 10 января. Тогда пострадали шесть человек: пяти была оказана медицинская помощь бригадами скорой, в больницу доставили одну женщину с тяжелыми ранениями. Гладков сообщал, что в результате обстрела были повреждены пять многоквартирных и шесть частных домов — где-то выбито стекло, где-то повреждены фасады и кровля. На одной из улиц Шебекино отключился свет.

С начала специальной военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В регионе с весны действует желтый уровень террористической опасности, в последний раз его продлили до 20 января.

В середине октября президент Владимир Путин ввел в Белгородской области и еще семи граничащих с Украиной регионах России средний уровень реагирования, предполагающий усиление охраны общественного порядка, военных и важных государственных объектов, отселение жителей в безопасные районы и особый режим въезда и выезда.

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Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков обстрел
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