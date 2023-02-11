В Белгородской области беспилотники атаковали инфраструктурный объект

По словам губернатора, в результате атаки никто не пострадал. На место удара выехали оперативные службы

В Яковлевском городском округе Белгородской области беспилотники атаковали инфраструктурный объект, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий удара.

Гладков не уточнил, какой именно объект стал целью атаки и получил ли он повреждения.

9 февраля губернатор дважды сообщал об обстреле Шебекинского округа. Утром в селе Муром зафиксировали «повреждения возле Дома культуры и школы», снаряды также упали рядом с частным домом. Вечером того же дня в хуторе Балки в одном из домов была повреждена летняя кухня. В двух населенных пунктах в результате обстрелов никто не пострадал.

Гладков также заявил, что система ПВО в Грайворонском округе сбила три ракеты. Никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

Ранее, 6 февраля, в Валуйском городском округе при обстреле с украинской стороны погибла 70-летняя женщина. Она находилась в хозпостройке частного жилого дома, куда прилетел снаряд.

После начала российской спецоперации на Украине власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. В регионе с весны прошлого года действует высокий, желтый, уровень террористической опасности, в последний раз его продлили бессрочно.