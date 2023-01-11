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Белгородский губернатор заявил о новых раненых после обстрела Шебекино

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле Шебекино пострадали шесть человек

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали шесть человек, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. Ранее он говорил о двух раненых.

«В больницу доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями. <...> 5 пострадавшим помощь оказана бригадами скорой, они отпущены на амбулаторное лечение», — написал Гладков.

Он добавил, что были повреждены пять многоквартирных и шесть частных домов, где-то выбиты окна, а где-то пострадали фасады и кровля. На одной из улиц города отключился свет.

Белгородский губернатор заявил о новых раненых после обстрела Шебекино
Белгородский губернатор заявил о новых раненых после обстрела Шебекино

10 января Шебекино дважды попало под обстрел. Сначала — ночью, тогда, по словам Гладкова, пострадавших не было, были повреждены 12 частных домов. Вечером губернатор сообщил о еще одном обстреле и раненых мужчине и женщине.

Город неоднократно подвергался ударам, некоторые из них приводили к человеческим жертвам. Например, в ноябре там погибла женщина, получившая черепно-мозговую травму, «когда ее отбросило взрывной волной», сообщал Гладков.

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел
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