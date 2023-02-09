Гладков сообщил о втором за день обстреле Шебекинского округа
Белгородский губернатор Гладков: хутор Балки в Шебекинском округе попал под обстрел
Хутор Балки в Шебекинском округе Белгородской области попал под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В одном из домов была повреждена летняя кухня, люди не пострадали.
«Оперативные службы на месте», — добавил губернатор.
Утром он сообщил об обстреле села Муром в Шебекинском округе. Жертв и пострадавших нет, но были «повреждения возле дома культуры и школы».
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