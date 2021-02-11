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Политика ,  
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Иванов оценил цену разработки новейшего оружия России минимум в ₽100 млрд

Каждый год на протяжении десяти лет из российского бюджета выделялось от 10 до 20 млрд руб. на разработку таких боевых систем, как «Авангард», «Посейдон» и «Пересвет»
Сергей Иванов
Сергей Иванов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Экс-министр обороны (2001–2007 годы) и спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов впервые назвал стоимость разработки новейших видов оружия в России — гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард», лазерного комплекса «Пересвет» и подводного ядерного беспилотника «Посейдон», передает «РИА Новости». Общая стоимость разработки составляла 10–20 млрд руб. в год, работы велись десять лет.

«Для Вооруженных сил [эта сумма] при сейчас триллионном бюджете — почти незаметные расходы», — заявил Иванов.

Таким образом, минимальная стоимость разработки новейших типов вооружения составила 100 млрд руб.

Экс-министр обороны отметил, что был причастен к началу разработки этих систем вооружения. «Ушло 10 лет, чтобы [сделать это] без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно, в год по 10–20 млрд руб.… Мы это сделали без напряга. Без лишнего пропагандистского шума. Когда сделали — тогда объявили. Особо не шумели», — рассказал он во время мероприятия Российского военно-исторического общества в Москве.

О работах по гиперзвуковому ракетному комплексу «Авангард» стало известно после его презентации во время выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием в марте 2018 года. В декабре президент сообщил, что в России уже ведется его серийное производство. «Авангард» оснащен планирующим крылатым боевым блоком, который способен двигаться на гиперзвуковой скорости в плотных слоях атмосферы. Одновременно он может и маневрировать, уходя от средств противоракетной обороны. Это позволяет обеспечить непредсказуемость его траектории и повышает возможности по поражению защищенных объектов.

Демонстрация силы: что показал Путин Федеральному собранию
Фотогалерея 
В первой части своего выступления Владимир Путин уделил внимание социальной сфере в общем и демографической политике в частности. Один из графиков демонстрировал уровень прироста населения со времен Великой Отечественной войны.

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О работах по лазерному оружия в России Путин также рассказал в марте 2018 года. Как и в случае с «Авангардом», менее чем через год после этого оно начало поступать в войска: в декабре 2018 года первый лазерный комплекс «Пересвет» заступил на опытно-боевое дежурство. Подобные комплексы могут использоваться для борьбы с дронами и противодействия оптическим и оптико-электронным средствам противника.

Беспилотная атомная подлодка «Посейдон» (ранее известная как «Статус-6») также долго оставался засекреченным. Утечка информации о работах по его созданию произошла в 2015 году: тогда во время совещания Владимира Путина с военными журналисты кремлевского пула случайно засняли лежавший на столе документ с изображением аппарата. В результате кадры с концепцией и сроками его разработки попали в эфир «Первого канала» и НТВ. В 2018 году Путин впервые официально подтвердил существование подобного проекта. По факту «Посейдон» является аналогом ядерной торпеды. Как и торпеда, он запускается с материнской подводной лодки. Его основная боевая задача — доставка ядерного заряда к берегам вероятного противника для разрушения береговой инфраструктуры, создания радиоактивного загрязнения. Достаточно мощный ядерный взрыв способен вызвать и цунами. Власти США неоднократно выражали опасения в связи с тем, что Россия ведет разработки подобного оружия. «Эта операционная концепция вызывает серьезные вопросы о том, в какой степени она может использоваться в соответствии с применимыми международными правовыми нормами и принципами», — заявил в 2020 году Госдеп.

Автор
Георгий Тадтаев
Авангард ракеты лазерное оружие
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