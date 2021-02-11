Иванов оценил цену разработки новейшего оружия России минимум в ₽100 млрд

Каждый год на протяжении десяти лет из российского бюджета выделялось от 10 до 20 млрд руб. на разработку таких боевых систем, как «Авангард», «Посейдон» и «Пересвет»

Сергей Иванов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Экс-министр обороны (2001–2007 годы) и спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов впервые назвал стоимость разработки новейших видов оружия в России — гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард», лазерного комплекса «Пересвет» и подводного ядерного беспилотника «Посейдон», передает «РИА Новости». Общая стоимость разработки составляла 10–20 млрд руб. в год, работы велись десять лет.

«Для Вооруженных сил [эта сумма] при сейчас триллионном бюджете — почти незаметные расходы», — заявил Иванов.

Таким образом, минимальная стоимость разработки новейших типов вооружения составила 100 млрд руб.

Экс-министр обороны отметил, что был причастен к началу разработки этих систем вооружения. «Ушло 10 лет, чтобы [сделать это] без надрыва, без шума и пыли, без огромных финансовых усилий, то есть постепенно, в год по 10–20 млрд руб.… Мы это сделали без напряга. Без лишнего пропагандистского шума. Когда сделали — тогда объявили. Особо не шумели», — рассказал он во время мероприятия Российского военно-исторического общества в Москве.