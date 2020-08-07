Объем «секретной» экономики России опустился ниже 5% ВВП

РБК определил общий показатель закрытых расходов по остаточному принципу — как разницу между совокупным объемом валового накопления основного капитала (21,29 трлн руб.) и поименованными затратами на основные фонды, такие как здания, транспорт, оборудование, биологические ресурсы и т.д.

Закрытые расходы на системы вооружения и продукты интеллектуальной собственности в номинальном выражении составили 4,83 трлн руб. в 2018 году, следует из расчетов РБК. Доля указанных расходов от номинального размера ВВП в текущих ценах составила 4,6%.

Актуальные данные есть только за 2018 год, поскольку Росстат еще не опубликовал детализацию валового накопления за 2019 год. Вместе с тем ведомство пересчитало показатели валового накопления основного капитала с 2011 года в связи с добавлением данных о драгоценных металлах и камнях.

«Закрытый» показатель

Закрытие данных о расходах — это не решение Росстата, публикацию ему запретили профильные органы власти, считает профессор департамента статистики и анализа данных факультета экономических наук НИУ ВШЭ, член общественного совета при Росстате Алексей Пономаренко. По его мнению, необходимо раскрывать максимальное количество сведений и публиковать обобщенный показатель расходов на системы вооружений. «Этот вопрос нужно поднимать. И если такое решение будет принято, Росстат это сделает на раз-два», — предположил он.

Ранее сам Росстат выступал за обнародование суммы затрат на закупку вооружений и обсуждал проблему с профильными ведомствами. «Общая сумма затрат на закупку вооружений представляет собой обобщенный показатель. Если мы сможем это доказать, то данный показатель будет опубликован», — отмечал бывший руководитель Росстата Александр Суринов в докладе в 2016 году (.pdf). Но сейчас там не планируют раскрывать сведения, сообщили РБК в статистическом ведомстве. «Изменение порядка публикации данных по видовой структуре капитала не предусматривается», — добавили в Росстате.

«Росстат следует международным рекомендациям при расчете данных и показателей по системе СНС-2008. Тем не менее мы учитываем и требования российского законодательства, в частности закон о государственной тайне», — отметили там.

Как меняются «закрытые» расходы

Как следует из данных Росстата, в 2015–2017 годах доля расходов на системы вооружения и научные разработки превышала 5% ВВП, то есть в 2018 году произошло снижение сразу на 0,4 п.п.

Доля расходов на национальную оборону, которые включают в себя траты на содержание и обеспечение Вооруженных сил России, мероприятия ядерно-оружейного комплекса, мобилизационную и вневойсковую подготовку, мобилизационную подготовку экономики и др., после 2018 года имеет тенденцию к снижению, отметила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова. «Если в 2018 году этот процент составлял 3,2%, то в 2019-м — 2,9%, а на 2020 год — 2,9%. Но на самом деле это запланированное снижение, и оно вообще не связано с военно-политической или экономической ситуацией, это связано с процессом перевооружения армии», — заявила она в интервью телеканалу «Звезда».

Существенные финансовые вливания в оборонно-промышленный комплекс (ОПК), по словам Шевцовой, осуществлялись в период первой госпрограммы вооружений, когда стояла задача «разогнать промышленность», приоритетно профинансировать новые научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и модернизировать производство. «Сегодня пик госзаказа на НИОКР пройден, и мы переходим на серийные поставки», — отметила замминистра. Минфин предложил сократить расходы на реализацию государственной программы вооружений на 5% в 2021–2023 годах.

Пик поставок вооружений в рамках гособоронзаказа в целом пройден, теперь перед ОПК стоит задача увеличить выпуск гражданской высокотехнологичной продукции, сообщил Владимир Путин в октябре 2019 года. Официальная статистика относительно объема гособоронзаказа в России не публикуется. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что его объем в 2018 году составит около 1,5 трлн руб., из них 70% пойдет на закупку вооружения и военной техники.

Снижение совокупной секретной части расходов могло произойти и из-за уменьшения «приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал» (расходы на длительные вооружения и НИОКР как раз не учитываются в составе инвестиций в основной капитал), указал Росстат в 2019 году.

В 2019 и 2020 годах произошло заметное снижение расходов на системы вооружения, если считать в процентах от ВВП, пояснил РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Это в том числе связано с постепенным выполнением заданий госпрограммы вооружений, приближением к рубежу насыщения современной военной техникой в 70% — этот целевой уровень будет достигнут к концу 2020 года, ожидает он. По итогам первого полугодия текущего года доля современных образцов вооружений в войсках и на флоте составила 68,5%, заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко. А глава Минобороны выразил надежду, что «никакой коронавирус не помешает завершить этот год достойно, достичь всех намеченных целей, ввести все объекты, получить всю необходимую технику, оборудование, вооружения, боеприпасы».

Какое место занимает Россия по объему военных расходов

Совокупные военные расходы России составили в 2018 году $61,4 млрд, что сделало ее шестой страной по размерам этих расходов в рейтинге Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). По сравнению с 2017 годом военные расходы России сократились на 3,5%. Однако, по данным SIPRI, уже в 2019 году они выросли на 4,5% в годовом выражении и составили $65,1 млрд, что подняло страну на четвертое месте в списке стран с самыми высокими военными расходами. «В России в 2019 году военные расходы составили 3,9% ВВП — один из самых высоких показателей в Европе», — отметила научный сотрудник SIPRI Александра Куимова.

В прошлом году военные расходы США выросли на 5,3% и достигли $732 млрд (что в 11 раз превышает военные траты России за аналогичный период). На США пришлось 38% всех мировых военных расходов. Увеличение расходов страны в 2019 году было эквивалентно общему объему военных расходов Германии за 2019 год.

В 2019 году Китай и Индия оказались на втором и третьем местах в рейтинге стран с крупнейшими военными расходами. В прошлом году военные затраты КНР выросли на 5,1% по сравнению с 2018 годом и достигли $261 млрд. Индия увеличила их на 6,8%, до $71,1 млрд.