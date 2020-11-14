Госдеп выразил опасения в связи с разработкой Россией проекта «Посейдон»

Атомная подводная лодка «Белгород» во время спуска на воду на АО «Производственное объединение «Севмаш» в Северодвинске. Многоцелевая атомная подводная лодка «Белгород» является экспериментальной лодкой для беспилотников «Посейдон» (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

В Госдепартаменте США заявили об имеющихся вопросах к России по поводу разработки проекта «Посейдон». Это следует из выступления помощника госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофера Форда на конференции по ядерному оружию и международному праву.

По словам Форда, Россия планирует оснастить беспилотные подводные аппараты ядерными боеголовками, чтобы в случае войны затопить прибрежные города «радиоактивным цунами».

«Эта операционная концепция вызывает серьезные вопросы о том, в какой степени она может использоваться в соответствии с применимыми международными правовыми нормами и принципами», — сказал представитель Госдепа.

В июле спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявлял о том, что России необходимо свернуть проекты ракет «Буревестник» (Skyfall по классификации США) и «Посейдон». «Мы неоднократно предупреждали, что Skyfall и «Посейдон» — это ужасные проекты. Независимо от того, ответственна ли Россия за последний инцидент, это указывает на то, почему она должна отложить эти проекты», — говорил он. Также в Госдепе отмечали, что эти ракеты не включает соглашение о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).