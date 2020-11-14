Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 77,33 (+0,21) Инвестиции, 13 ноя, 13:25
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 91,32 (+0,51) Инвестиции, 13 ноя, 13:25
Технологии розницы: как противостоять маркетплейсам и пандемии РБК и Intel NUC, 15:18 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 14 ноября Общество, 15:12 Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние огоньки на ТВ Общество, 15:09 СМИ узнали причину драки с участием бойца MMA Харитонова Спорт, 15:08 Российские миротворцы приступили к патрулированию в Нагорном Карабахе Политика, 15:02 Лучшие роли Армена Джигарханяна. Видео Общество, 14:55 Адвокат Харитонова сообщил о плохом состоянии бойца после нападения Спорт, 14:36 Госдеп выразил опасения в связи с разработкой Россией проекта «Посейдон» Политика, 14:35 Как упадет выручка компаний на 2020 год из-за пандемии. Исследование РБК и SAP, 14:29 В Москве два человека пострадали при взрыве газа в колодце Общество, 14:21 СМИ узнали о возможном проведении всех матчей Евро-2020 в Великобритании Спорт, 14:15 Миротворцы и жители, покидающие дома в Карабахе. Видео Политика, 14:13 Путин наградил орденами Мужества экипаж сбитого Азербайджаном вертолета Политика, 14:02 Путин и Матвиенко выразили соболезнования в связи со смертью Джигарханяна Общество, 13:48
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,39 +0,02% EUR/RUB ₽91,58 +0,35% EUR/USD $1,18 +0,23%
Политика ,  
0 

Госдеп выразил опасения в связи с разработкой Россией проекта «Посейдон»

Атомная подводная лодка &laquo;Белгород&raquo; во время спуска на воду на АО &laquo;Производственное объединение &laquo;Севмаш&raquo; в Северодвинске. Многоцелевая атомная подводная лодка &laquo;Белгород&raquo; является экспериментальной лодкой для беспилотников &laquo;Посейдон&raquo;
Атомная подводная лодка «Белгород» во время спуска на воду на АО «Производственное объединение «Севмаш» в Северодвинске. Многоцелевая атомная подводная лодка «Белгород» является экспериментальной лодкой для беспилотников «Посейдон» (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

В Госдепартаменте США заявили об имеющихся вопросах к России по поводу разработки проекта «Посейдон». Это следует из выступления помощника госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофера Форда на конференции по ядерному оружию и международному праву. 

По словам Форда, Россия планирует оснастить беспилотные подводные аппараты ядерными боеголовками, чтобы в случае войны затопить прибрежные города «радиоактивным цунами».

«Эта операционная концепция вызывает серьезные вопросы о том, в какой степени она может использоваться в соответствии с применимыми международными правовыми нормами и принципами», — сказал представитель Госдепа.

В МИД призвали США принять подход России к продлению ДСНВ
Политика
Сергей Рябков <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 210px; top: 117px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div>

В июле спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявлял о том, что России необходимо свернуть проекты ракет «Буревестник» (Skyfall по классификации США) и «Посейдон». «Мы неоднократно предупреждали, что Skyfall и «Посейдон» — это ужасные проекты. Независимо от того, ответственна ли Россия за последний инцидент, это указывает на то, почему она должна отложить эти проекты», — говорил он. Также в Госдепе отмечали, что эти ракеты не включает соглашение о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

В настоящий момент Россия и США ведут обсуждение возможности продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Его действие истекает в феврале 2021 года. Ранее президент России Владимир Путин предложил США продлить СНВ-3 в его нынешнем варианте — без дополнительных условий — еще как минимум на год. Американские власти эту идею раскритиковали, обвинив Москву в срыве сделки.

Позднее Россия согласилась на предложение США о заморозке ядерного арсенала обеих стран для продления ядерного договора СНВ-3, отказавшись от еще каких-либо дополнительных условий. 

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Образцовая история провала: как интернет-пионер Yahoo стал аутсайдером «Огурцы или помидоры?»: как на собеседовании отвечать на странные вопросы Распад империй: как стареющая элита губит итальянский бизнес
Госдеп США Россия ядерная угроза
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽77,39 +0,02% EUR/RUB ₽91,58 +0,35% EUR/USD $1,18 +0,23%
Материалы по теме
Посол в США заявил о «значительных уступках» России по ядерному договору
Политика
Путин сообщил о создании нового пункта управления ядерными силами
Политика
Трамп посоветовал Ирану стать сильной страной без ядерного оружия
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter