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Минобороны сообщило об испытаниях материнской подлодки для «Посейдонов»

Министерство обороны России и предприятия оборонной промышленности проводят испытания первой атомной подлодки-носителя для беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении военного ведомства.

 «Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе», — говорится в заявлении Минобороны.

Кроме того, военное министерство также сообщило об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон», в ходе которых были подтверждены тактико-технические характеристики ракеты по дальности и точности стрельбы и гиперзвуковой скорости полета.

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Атомная подводная лодка проекта 09852 «Белгород» была спущена на воду на судостроительном комплексе «Севмаш» в Северодвинске в апреле 2019 года. После этого ее должны были достроить уже в надводном состоянии. Она сконструирована специально как носитель «Посейдонов».

«Посейдон» — атомный подводный беспилотник, по факту являющийся ядерной торпедой. Его основной боевой задачей является доставка ядерного заряда к берегам вероятного противника для разрушения береговой инфраструктуры, создания радиоактивного загрязнения, цунами и других последствий.

Теги: атомная подводная лодка, оружие, испытания, Минобороны
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