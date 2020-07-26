Минобороны сообщило об испытаниях материнской подлодки для «Посейдонов»

Министерство обороны России и предприятия оборонной промышленности проводят испытания первой атомной подлодки-носителя для беспилотных подводных аппаратов «Посейдон». Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении военного ведомства.

«Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе», — говорится в заявлении Минобороны.

Кроме того, военное министерство также сообщило об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон», в ходе которых были подтверждены тактико-технические характеристики ракеты по дальности и точности стрельбы и гиперзвуковой скорости полета.

Атомная подводная лодка проекта 09852 «Белгород» была спущена на воду на судостроительном комплексе «Севмаш» в Северодвинске в апреле 2019 года. После этого ее должны были достроить уже в надводном состоянии. Она сконструирована специально как носитель «Посейдонов».