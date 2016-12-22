Боевые лазеры «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство

Лазерные комплексы «Пересвет» 1 декабря заступили на опытно-боевое дежурство, сообщает официальная газета Вооруженных Сил России «Красная звезда».
«1 декабря этого года на опытно-боевое дежурство заступили лазерные комплексы «Пересвет», основанные на новых физических принципах», — пишет издание. Где именно размещены комплексы, газета не уточняет.
В «Красной звезде» отметили, что армию начали оснащать данным оружием в 2017 году в рамках госпрограммы вооружений. Для работы с комплексами личный состав подразделений, на вооружение которых он поступил, отправили на переподготовку в Военно-космическую академию им. А.Ф. Можайского и на промышленные предприятия, где военнослужащие получили необходимые им знания и практические навыки.
Во время обучения боевые расчеты комплексов «Пересвет» отработали их развертывание, а также подготовку к применению.
Президент России Владимир Путин рассказал о лазерном оружии в послании Федеральному собранию 1 марта. В июле Минобороны показало видео подготовки к работе боевого лазерного комплекса «Пересвет»