Президент США Дональд Трамп поддержал санкции против России, однако выразил надежду, что их введение не потребуется. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Я поддерживаю это. Надеюсь, нам не придется это применять», — сказал он.

Республиканец отметил, что Вашингтон уже использует «очень крупные санкции в отношении России», экономику которой он охарактеризовал как находящуюся в «очень плохом состоянии».

Трамп, однако, подчеркнул, что Россия намного больше и могущественнее, чем Украина.

Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Трамп поддержал — на случай отказа Москвы от длительного мира с Киевом — законопроект об антироссийских санкциях, включая вторичные меры в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ.

Грэм отметил, что инициатива должна стать рычагом давления на Китай, Индию и Бразилию. Ранее рассмотрение законопроекта в конгрессе неоднократно откладывалось, а Трамп заявлял, что воздерживается от новых санкций, чтобы не мешать мирному урегулированию.

Москва считает антироссийские санкции незаконными. В Кремле отмечали, что экономика России выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать.