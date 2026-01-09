 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Трамп поддержал санкции против России с оговоркой

Сюжет
Война санкций

Президент США Дональд Трамп поддержал санкции против России, однако выразил надежду, что их введение не потребуется. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Я поддерживаю это. Надеюсь, нам не придется это применять», — сказал он.

Республиканец отметил, что Вашингтон уже использует «очень крупные санкции в отношении России», экономику которой он охарактеризовал как находящуюся в «очень плохом состоянии».

Трамп, однако, подчеркнул, что Россия намного больше и могущественнее, чем Украина.

Welt узнала содержимое 20-го пакета санкций ЕС против России
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Трамп поддержал — на случай отказа Москвы от длительного мира с Киевом — законопроект об антироссийских санкциях, включая вторичные меры в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ.

Грэм отметил, что инициатива должна стать рычагом давления на Китай, Индию и Бразилию. Ранее рассмотрение законопроекта в конгрессе неоднократно откладывалось, а Трамп заявлял, что воздерживается от новых санкций, чтобы не мешать мирному урегулированию.

Москва считает антироссийские санкции незаконными. В Кремле отмечали, что экономика России выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Дональд Трамп США санкции против России
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
