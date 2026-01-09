Трамп поддержал санкции против России с оговоркой
Президент США Дональд Трамп поддержал санкции против России, однако выразил надежду, что их введение не потребуется. Об этом он заявил в интервью Fox News.
«Я поддерживаю это. Надеюсь, нам не придется это применять», — сказал он.
Республиканец отметил, что Вашингтон уже использует «очень крупные санкции в отношении России», экономику которой он охарактеризовал как находящуюся в «очень плохом состоянии».
Трамп, однако, подчеркнул, что Россия намного больше и могущественнее, чем Украина.
Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Трамп поддержал — на случай отказа Москвы от длительного мира с Киевом — законопроект об антироссийских санкциях, включая вторичные меры в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и газ.
Грэм отметил, что инициатива должна стать рычагом давления на Китай, Индию и Бразилию. Ранее рассмотрение законопроекта в конгрессе неоднократно откладывалось, а Трамп заявлял, что воздерживается от новых санкций, чтобы не мешать мирному урегулированию.
Москва считает антироссийские санкции незаконными. В Кремле отмечали, что экономика России выработала к ним «определенный иммунитет» и продолжает функционировать.
