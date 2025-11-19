Трамп вновь заявил, что разочарован в Путине

Несмотря на разочарование, Трамп уверен, что урегулирование между Россией и Украиной будет достигнуто

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на инвестиционном форуме США — Саудовская Аравия, вновь заявил о разочаровании в российском президенте Владимире Путине из-за продолжающихся боев на Украине. Трансляция шла на Youtube Белого дома.

«Я урегулировал восемь бушующих конфликтов, восемь войн. Осталась еще одна, вы знаете, о какой речь. Я думал, что урегулировать ее будет проще, потому что у меня хорошие отношения с президентом Путиным. Но я действительно разочарован в Путине сейчас, и он это знает», — сказал Трамп.

В числе конфликтов, решенных при посредничестве США, он назвал войну в Газе, конфликты Индии и Пакистана, Руанды и ДР Конго, Армении и Азербайджана. По утверждению республиканца, в одном из телефонных разговоров с ним Путин предложил США помощь в попытке достичь мира между Арменией и Азербайджаном, на что Трамп ответил: «Не беспокойся об этом, дай мне уладить твою чертову войну».

Трамп уверен, что мир между Россией и Украиной будет достигнут. В Кремле, комментируя прежние аналогичные заявления республиканца, говорили, что «искреннее желание» президента США добиться урегулирования «вызывает только позитивные чувства», но отмечал, что «такой конфликт, как на Украине, «с основными первопричинами настолько сложен, что решить его за одну ночь невозможно». Паузу в урегулировании Москва связывала с нежеланием Украины действовать «политико-дипломатическим путем».

19 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, на какой стадии находятся контакты России и США на высшем уровне, сказал, что их телефонный разговор можно организовать «моментально», если есть такая необходимость. «Но сейчас пока еще не проделана та самая работа, которая должна предшествовать саммиту», — сказал он (цитата по ТАСС).

Сейчас США работают над новым мирным планом, консультируясь с Россией. Детали из него публикуют Reuters, Financial Times, Axios и другие СМИ. По данным изданий, речь в нем идет о значительных уступках со стороны Украины. В частности, от Киева требуют уступить Донбасс, включая территории, находящиеся под его контролем, и сократить численность вооруженных сил вдвое. В Кремле заявили, что видят эти публикации, но «новаций дополнительно к духу Анкориджа» нет.