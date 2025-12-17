 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Путин заявил, что Россия готова вести мирные переговоры

Путин заявил о готовности России вести мирные переговоры
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Россия готова вести переговоры и решать проблемы мирным путем, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Мы, как и раньше, готовы вести переговоры и готовы решать все возникшие за последние годы проблемы мирным путем», — сказал Путин.

«Большая война», дипломатия и «подсвинки». Заявления Путина в Минобороны
Политика
Владимир Путин

Также Путин отметил, что геополитическая ситуация в мире остается напряженной. По его словам, политики в Европе повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности войны с Россией.

«Правда в том, что Россия всегда, в самых сложных обстоятельствах, что называется до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов. И ответственность за то, что эти шансы не были использованы, целиком лежит на тех, кто уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы», — отметил российский лидер.

Владимир Путин и ранее говорил, что Россия не собирается воевать с европейскими странами. Однако, если Европа начнет войну — Москва готова «прямо сейчас». Также в Кремле говорили, что Россия «всегда осознавала» опасность конфликта с Европой и заблаговременно приняла меры для обеспечения своих интересов и безопасности.

С ноября Россия и Украина обсуждают варианты урегулирования на основе мирного плана, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа.

Изначально мирный план США состоял из 28 пунктов.Он предусматривал в том числе получение Украиной надежных гарантий безопасности. После переговоров в Женеве этот документ сократили до 22 пунктов, сообщал американский президент Дональд Трамп. «Это был не план. Это была концепция. И оттуда они взяли каждый из 28 пунктов, а затем свели к 22 пунктам. По многим из них было найдено решение, и на самом деле очень благоприятное. Так что посмотрим, что будет», — говорил республиканец.

