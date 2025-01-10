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Фицо заявил о получении от Путина гарантий по поставкам газа в Словакию

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Военная операция на Украине
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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президент России Владимир Путин гарантировал, что Москва выполнит обязательства по поставкам газа в Словакию. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на заседании парламента, сообщает Reuters.

«Я общался с Путиным о контракте между нами и «Газпромом», в котором говорится, что они должны каким-то образом поставлять нам газ», — сказал он.

Фицо отметил, что часть поставок можно отправить по «Южному потоку», хотя пропускная способность соединительного маршрута, по которому поступает газ через Турцию в Европу, ограничена. «Пока у нас есть хранилища, потребление (газа. — РБК) в Словакии обеспечено», — добавил премьер-министр.

Фицо допустил остановку гуманитарной помощи Украине за отказ от транзита
Политика
Роберт Фицо

С 1 января 2025 года «Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину. Это произошло из-за прекращения действия договора на поставку российского газа в Евросоюз через Украину, который не был продлен. По украинскому маршруту российский газ напрямую поступал в Молдавию и Словакию, а после — в Австрию, Венгрию и Италию.

В конце декабря 2024 года Фицо провел по этому поводу встречу с Путиным. Тогда премьер-министр Словакии отметил, что Путин подтвердил готовность продолжать поставки газа на Запад, в том числе в Словакию.

Фицо заявлял, что остановка транзита российского газа через Украину приведет к суровым последствиям для Европейского союза. Он также пригрозил Киеву прекращением отправки гуманитарной помощи в качестве ответной меры на его отказ от транзита российского газа.

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Роберт Фицо Владимир Путин Словакия Россия Газпром газ
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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