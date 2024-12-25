Новак назвал напряженной ситуацию с запасами газа в Европе

Новак заявил, что уровень запасов газа в европейских ПХГ — порядка 75 млрд куб м, что ниже среднего показателя на 3-5%. Он назвал ситуацию напряженной и предупредил, что она усугубится при прекращении транзита через Украину

Александр Новак (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Общий уровень запасов газа в европейских хранилищах составляет около 75 млрд куб м, что на 3-5% ниже среднего уровня за последние пять лет, заявил в интервью «России 24» вице-премьер России Александр Новак.

«Там уже, скажем так, достаточно такая ситуация напряженная. Даже не смотря на то, что газ сегодня еще продолжает поступать из России. Если он прекратит поступать, значит там ситуация будет еще более сложная, то есть снижение объемов запасов в ПХГ (подземное хранилище газа — РБК) будет более высокими темпами, чем обычно», — сказал он.

Вместе с тем Новак добавил, что подобные сложности «Европа испытывает не первый год». «Как известно, общее потребление в Европе за последнее время сильно сократилось, и позакрывалось очень много предприятий, которые использовали газ, в том числе газохимические комплексы, комплексы по производству удобрений. Многие предприятия просто перенеслись в другие регионы, в том числе в США», — заявил вице-премьер.

Он также отметил наличие интереса в российском газе со стороны Европы. Суммарные поставки газа (трубопроводного и сжиженного природного газа) в 2024 году оказались на 18-20%, чем в прошлом, подчеркнул Новак.

«За 11 месяцев — это порядка 50 млрд куб м газа было поставлено, несмотря на все заявления, санкционное давление. А поскольку газ — высокотехнологичный продукт, он востребован. И с точки зрения логистики поставки российский газ наиболее выгоден, и с точки зрения цены», — отметил он.

Сейчас стоимость 1 тыс. куб м газа на спотовом рынке составляет около €490-500, хотя средний уровень — примерно $250-300, сказал вице-премьер. «Для европейцев покупка СПГ у тех же США в условиях конкуренции с китайским рынком — это значительная переплата относительно тех объемов и тех поступлений, которые могли бы быть из России. Поэтому европейские страны, которые получали, с которыми долгосрочные контракты заключены заинтересованы в продолжении сотрудничества в этой сфере», — заключил Новак, уточнив, что продолжение поставок по маршруту через Украину будет зависеть от их договоренностей с Еврокомиссией и Киевом.

Транзитная ветка через Украину — единственный маршрут поставок российского газа в некоторые страны Западной и Центральной Европы. В конце 2019 года российский «Газпром» и украинский «Нафтогаз» заключили пятилетний контракт. По его словаиям, в 2020-2024 годы объем прокачки составит 225 млрд куб. м газа, включая 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м каждый последующий год. Действие контракта истекает 31 декабря 2024 года. Украина отказалась его продлевать.