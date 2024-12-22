Путин и Фицо завершили переговоры
Встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо завершилась, сказал ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Переговоры завершились», — сказал Песков.
На вопрос, планируется ли совместное заявление по итогам встречи, пресс-секретарь Путина ответил: «Нет».
Песков не уточнил, были ли достигнуты какие-либо договоренности, а также какие вопросы обсуждались.
Вечером 22 декабря журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что в Москву прилетел словацкий премьер, он встретился с Путиным в Кремле. Кремль опубликовал кадры со встречи.
По словам Пескова, переговоры Фицо с президентом были запланированы несколько дней назад. Он допустил, что одной из тем может стать транзит газа через Украину. Киев и Москва заявили, что контракт на транзит газа после 1 января 2025 года продлен не будет.
По данным с сайта Кремля, последний раз Фицо был в России в 2016 году, в предыдущий премьерский срок. Тогда же была его последняя личная встреча с Путиным.
Читайте РБК в Telegram.
Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу
Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России
В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута
Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео
Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов