Путин и Фицо завершили переговоры

Встреча президента Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо завершилась, сказал ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Переговоры завершились», — сказал Песков.

На вопрос, планируется ли совместное заявление по итогам встречи, пресс-секретарь Путина ответил: «Нет».

Песков не уточнил, были ли достигнуты какие-либо договоренности, а также какие вопросы обсуждались.

Вечером 22 декабря журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что в Москву прилетел словацкий премьер, он встретился с Путиным в Кремле. Кремль опубликовал кадры со встречи.

По словам Пескова, переговоры Фицо с президентом были запланированы несколько дней назад. Он допустил, что одной из тем может стать транзит газа через Украину. Киев и Москва заявили, что контракт на транзит газа после 1 января 2025 года продлен не будет.

По данным с сайта Кремля, последний раз Фицо был в России в 2016 году, в предыдущий премьерский срок. Тогда же была его последняя личная встреча с Путиным.