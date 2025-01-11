Германия создаст спецподразделение теробороны, куда войдут резервисты

В немецкой армии с 1 апреля появится новая дивизия, в которую войдут все подразделения резервистов, что позволит Берлину упорядочить структуру командования теробороной. Эта дивизия будет заниматься вопросами нацбезопасности

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Германии решили создать новое военное подразделение, которое будет заниматься только внутренней безопасностью, заявил представитель немецкой армии, передает Tagesshau. В эту дивизию войдут все резервные подразделения, которые таким образом перейдут под непосредственное командование бундесвера. Реорганизация запланирована на 1 апреля.

Силы национальной безопасности в случае напряженности или конфликта должны защищать внутреннюю инфраструктуру: порты, железнодорожные объекты и пункты перевалки грузов, а также трубопроводы, дороги для развертывания войск, мосты, транспортные узлы и цифровую инфраструктуру. Как отмечает Tagesshau, это подразделение также должно закрепить за Германией роль операционной базы и центра НАТО.

До этого обеспечение внутренней безопасности было задачей территориального резерва бундесвера, роты и полки которого находятся под государственным командованием и прибывают из регионов, где они «укоренились», пишет издание. По данным бундесвера, на данный момент существует четыре полка и 37 рот внутренней безопасности, состоящих из резервистов.

Это подразделение станет четвертым в составе немецкой армии, объединяющей сухопутные войска Германии, численностью около 64 тыс. бойцов. Его также смогут задействовать в случае конфликта НАТО или передислоцировать эти силы к внешней границе альянса для сдерживания или для отражения возможного агрессора, например на территорию Польши, Литвы или Эстонии, пишет Tagesshau.

Reuters отмечает, что реорганизация увеличит численность немецких дивизий (подразделения примерно по 20 тыс. военных) без увеличения общей численности Вооруженных сил Германии (примерно 180 тыс. бойцов). Агентство уточняет, что этот шаг позволит Берлину упорядочить структуры командования территориальной обороной.

Летом 2024 года генерал-лейтенант, заместитель генерального инспектора бундесвера Александр Хоппе заявил о планах Германии увеличить число резервистов до как минимум 60 тыс. человек. Новые резервисты, по его мнению, должны будут обучаться, как во времена холодной войны, чтобы в случае необходимости заменить действующие войска в бою.

«Я убежден, что мы должны адаптировать резерв к текущим вызовам политики безопасности, чтобы тот мог должным образом поддерживать бундесвер в выполнении задач национальной обороны и обороны альянса», — сказал Хоппе.

Он добавил, что, по оценкам бундесвера, в Германии насчитывается 800 тыс. человек, которых можно будет призвать по военному закону. В 2011 году в Германии отменили обязательный призыв на службу.

По данным Welt, немецкое Минобороны располагает лишь 44 тыс. резервистов, получивших базовую квалификацию. Как отмечал Spiegel, планы НАТО подразумевают увеличение численности личного состава Вооруженных сил Германии до 272 тыс. мужчин и женщин.

До этого глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала поставить на учет 900 тыс. резервистов на фоне «российской угрозы». Министр обороны Германии Борис Писториус при этом заявлял, что бундесвер должен быть готов к войне к 2029 году. «Мы не должны думать, что [президент России Владимир] Путин остановится у границ Украины», — отмечал он.

Российская сторона не раз отвергала планы войны с НАТО. Президент Владимир Путин говорил о нежелании столкновения с альянсом. При этом он отмечал, что конфликт на Украине связан с «созданием угроз безопасности России со стороны США и НАТО», которые при этом отказываются от переговоров.