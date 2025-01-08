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Военная операция на Украине ,  
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В Германии оценили угрозу налетов неопознанных дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
МВД Германии насчитало порядка 100 случаев появления неопознанных беспилотников около военных баз и стратегических объектов республики. В министерстве подозревают в этом «гибридные атаки» России
Фото: Andreas Arnold / dpa / Global Look Press
Фото: Andreas Arnold / dpa / Global Look Press

Германские власти обратили внимание на растущее число жалоб на шпионаж за объектами системы безопасности страны с помощью дронов. Об этом газете Bild заявили в Министерстве внутренних дел республики.

«Использование больших беспилотников для шпионажа за объектами, имеющими отношение к безопасности, заметно растет в Германии», — процитировало издание письменный ответ МВД. В министерстве добавили, что предполагают возможность использования дронов в рамках «российской гибридной войны».

По его данным, в полицейские участки только одной из 16 федеральных земель Германии Райнланд-Пфальца поступило около 100 сообщений о появившихся неопознанных дронах. В этом регионе находятся военные базы США Рамштайн и Шпангдалем.

Над базой Рамштайн заметили неопознанные дроны
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Неопознанные беспилотники над Рамштайном, а также над оборонным концерном Rheinmetall и химическим концерном BASF замечали, в частности, в декабре.

В армии США эту информацию также подтверждали. «В начале декабря было несколько наблюдений небольших беспилотных летательных аппаратов в окрестностях и над авиабазой Рамштайн, они не оказали никакого воздействия на жителей базы, а также на объекты и военное оборудование, находящиеся там», — сообщили ранее журналу Spiegel.

В то же время ни один из таких беспилотников не был остановлен или опознан, поскольку у властей нет соответствующей технологии, добавили в МВД.

В прошлом ноябре британские военные усилили охрану баз после появления неизвестных дронов. Тогда беспилотники зависали над территориями военных баз в Восточной Англии.

По сообщению The Wall Street Journal, беспилотники наблюдали с 20 по 25 ноября. Военные называли дроны подозрительными, потому что неизвестно, кто и зачем ими управлял. Их полеты зафиксировали в районе авиабаз Лейкенхит, Милденхолл и Фелтвелл в Восточной Англии.

В британской разведке связывают появление БПЛА над военными базами с разрешением уходящего президента США Джо Байдена бить по России ракетами средней дальности, в том числе английским Storm Shadow. Беспилотники появились примерно в то же время, когда по России ударили первыми британскими ракетами. Однако официальные лица заявили, что еще рано приписывать ответственность России, уточнил WSJ.

В ноябре главы МИД шести европейских стран — Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции — обвинили Россию в активизации гибридных атак в странах НАТО и ЕС.

The Times сообщила о беспокойстве в НАТО из-за состояния сил ПВО Британии
Политика
Фото:Filip Singer / EPA / ТАСС

Германия также оказывает Украине военную помощь. В рамках последнего пакета Киев получит средства противовоздушной обороны, беспилотники, танки и бронированные машины, а также патроны, снаряды и другую технику.

Москва неизменно осуждает выделение военной помощи Вооруженным силам Украины со стороны Запада. Как говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, эти поставки говорят о «прямой вовлеченности в конфликт» тех, кто поддерживает Киев.

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Мария Гусарова Мария Гусарова
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