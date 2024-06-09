В Германии решили увеличить число резервистов

Власти Германии на фоне «вызовов в сфере безопасности» планируют довести количество военных резервистов до 60 тыс., сообщили в бундесвере. Там уточнили, что в рамках военного закона могут быть призваны 800 тыс. немцев

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Министерство обороны Германии разрабатывает планы по созданию усиленного резерва бундесвера (ВС ФРГ), в котором будут состоять как минимум 60 тыс. человек, заявил генерал-лейтенант, заместитель генерального инспектора бундесвера Александр Хоппе, передает Zeit.

По словам немецкого генерала, новые резервисты, в числе которых будут и мужчины, и женщины, должны обучаться как во времена холодной войны, чтобы могли усиливать или заменять действующие войска в бою. «Я убежден, что мы должны адаптировать резерв к текущим вызовам политики безопасности, чтобы тот мог должным образом поддерживать бундесвер в выполнении задач национальной обороны и обороны альянса», — сказал Хоппе.

Целью военных служит наличие в будущем до 60 тыс. резервистов так называемого базового назначения, то есть квалифицированных и способных выполнять постоянные задачи в этом статусе. Минобороны также изучает, насколько велико число граждан, которые вообще могут быть призваны и пригодны к службе в случае обороны. «Там разные цифры. Мы предполагаем, что есть около 800 тыс., которые также могут быть призваны по военному закону», — отметил генерал.

Призыв на военную службу в Германии был приостановлен в 2011 году, а численность бундесвера с тех пор неуклонно сокращалась и сегодня составляет 181,5 тыс. солдат. По данным Welt, Минобороны ФРГ при этом располагает лишь 44 тыс. резервистами, получившими базовую квалификацию. Как отмечает Spiegel, планы НАТО подразумевают увеличение численности личного состава вооруженных сил Германии до 272 тыс. мужчин и женщин.

В начале июня глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала поставить на учет 900 тыс. резервистов на фоне «российской угрозы». Министр обороны Германии Борис Писториус при этом заявлял, что бундесвер должен быть готов к войне к 2029 году. «Мы не должны думать, что Путин остановится у границ Украины», — отмечал он.

Bild в начале июня опубликовал документ с планом властей Германии на случай войны. Из него в том числе следует, что в стране в случае конфликта возобновится обязательная военная служба. Служба занятости при этом сможет обязать граждан старше 18 лет работать на определенной работе, к примеру на почте и в пекарнях. Одновременно власти начнут массовую эвакуацию, а через страну пойдут эшелоны войск НАТО.

Российская сторона не раз отвергала планы войны с НАТО. Президент Владимир Путин говорил о нежелании столкновения с альянсом. При этом он отмечал, что конфликт на Украине связан с «созданием угроз безопасности России со стороны США и НАТО», которые при этом отказываются от переговоров.