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США поставили на Филиппины крупную партию топлива для военных кораблей

Manila Times: США поставили Филиппинам топливо на случай конфликта с Тайванем
США перебросили с военной базы на Гавайях крупную партию дизельного топлива на Филиппины. В стране выразили опасения, что оно может быть использовано флотом США в грядущем конфликте с КНР из-за Тайваня и призвали к объяснениям
Фото: Ezra Acayan / Getty Images
Фото: Ezra Acayan / Getty Images

С военной базы США на Гавайях перебросили в филиппинский порт Субик 39 миллионов галлонов (почти 148 миллионов литров) дизельного топлива, в связи с чем сенатор парламента Филиппин Мария Хосефа Айми Маркос потребовала разъяснений от Министерства обороны страны, пишет газета The Manila Times.

«Субик не подпадает под двустороннее Соглашение о расширенном сотрудничестве в области обороны с США (EDCA), — так где именно будут храниться миллионы галлонов топлива? Это уже вопрос не внешней политики, а суверенитета Филиппин, даже экологической безопасности. Правительству Филиппин лучше иметь четкое объяснение», — приводит издание слова Айми Маркос.

Сенатор считает, что «необъяснимое молчание» правительств Филиппин и США о поставке такой крупной партии «вызвало подозрения о предварительном размещении военных запасов на фоне возможных столкновений Китая и США по поводу Тайваня», пишет The Manila Times.

Посольство США в Маниле подтвердило факт передачи горючего для кораблей с военной базы на Гавайях в порт Субик. «Все договоренности о передаче и хранении этого топлива были достигнуты по надлежащим каналам с использованием установленных контрактов на логистику с филиппинскими коммерческими организациями», — приводит газета слова представителя дипмиссии. По его словам, это «одна из многочисленных поставок безопасного чистого топлива с объекта Red Hill в другие места в Тихом океане».

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Ранее Китай анонсировал санкции против таких американских компаний, как BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions, из-за поставок оружия на Тайвань и в ответ на ограничения, которые Вашингтон ввел против китайских физических и юридических лиц. Пекин считает продажу оружия Китайской Республике нарушением принципа «одного Китая» и призывает США прекратить ее. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин предупредил о готовности применить силу против Тайваня в случае вмешательства внешних сил в ситуацию.

Между США и Тайванем отсутствуют дипломатические отношения, поставки оружия осуществляются на основании Закона об отношениях с Китайской Республикой от 1979 года. Вашингтон поддерживает официальные отношения и с КНР, и на дипломатическом уровне поддерживает позицию Пекина о существовании только одного китайского правительства.

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Теги
Юлия Овчинникова
Филиппины Тайвань Китай топливо ВМС США
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