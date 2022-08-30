Посольство Китая потребовало от США прекратить продажу оружия Тайваню

США должны прекратить продажу оружия Тайваню, так как это нарушает принцип «одного Китая», заявил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Так он прокомментировал статью Politico, которое со ссылкой на трех источников сообщило, что администрация президента США Джо Байдена планирует попросить конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму $1 млрд. По информации собеседников издания, в пакет помощи могут войти 60 противокорабельных ракет AGM-84L Harpoon Block II на $355 млн и 100 тактических ракет класса «воздух-воздух» AIM-9X Block II Sidewinder на $85,6 млн.

«Продажа США вооружений Тайваню грубо нарушает принцип «одного Китая» и положения трех совместных коммюнике Китая и США, поощряет выступающие за «независимость Тайваня» сепаратистские силы и усиливает напряженность в Тайваньском проливе», — заявил Пэнъюй.

Он также призвал Вашингтон прекратить все военные контакты с Тайбэем и следовать заявлению правительства США, согласно которому оно не поддерживает независимость Тайваня.

Поставки оружия Тайваню обсуждаются на фоне обострения отношений США с Китаем после визита на остров делегации спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в начале августа. Китай считает остров, который объявил о независимости от КНР в 1949 году, своей территорией. Пекин резко раскритиковал приезд Пелоси, заявив, что она бросила вызов миру, намеренно совершила провокацию и нарушила принцип «одного Китая».

США отвергают обвинения Китая. В Вашингтоне настаивают, что прилет Пелоси не означает изменения политики США по отношению к КНР. В Минобороны США подчеркивают, что страна не признает независимость острова.