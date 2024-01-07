Китай введет санкции против пяти компаний из США из-за оружия для Тайваня

Китайские власти введут ответные санкции против пяти американских компаний в связи с поставками США оружия на Тайвань и ограничениями, которые Вашингтон ввел ранее против китайских физических и юридических лиц. Об этом говорится в сообщении МИД Китая.

В ведомстве заявили, что США «откровенно нарушают принцип «одного Китая», продавая оружие республике, которую Китай считает своим регионом. Кроме того, Вашингтон, и под разными предлогами вводит противозаконные односторонние санкции против китайских компаний и частных лиц, полагают в МИДе.

«В ответ на вышеуказанные серьезные правонарушения американской стороны в соответствии с Законом КНР о противодействии иностранным санкциям Китай решил ввести санкции в отношении компаний BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat и Data Link Solutions», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что санкции подразумевают заморозку активов, в том числе недвижимости на территории Китая. Организациям и частным лицам запретят заключать с ними сделки, сотрудничать и взаимодействовать в любой другой форме.

Тайвань в 1949 году стал убежищем для правительства Китайской Республики и партии Гоминьдан, проигравших коммунистам в гражданской войне. Они не признали законность новых властей Китая и не согласились считать себя частью страны, подвластной коммунистам. Пекин, в свою очередь, не признает суверенитет Тайваня и считает его одной из своих провинций.

США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но продают ему оружие в рамках Закона об отношениях с Тайванем, принятого в 1979 году. Документ предусматривает поставки оружия стране для самообороны. Вашингтон поддерживает официальные отношения и с Китаем, а на дипломатическом уровне соглашаясь с позицией Пекина, что существует только одно китайское правительство.

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Пекин считает продажу Тайваню оружия нарушением принципа «одного Китая» и призывает США прекратить ее. Китайские власти не раз заявляли о намерении объединить Тайвань с материковым Китаем. Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин предупреждал, что страна готова применить силу в отношении Тайваня в случае вмешательства внешних сил в ситуацию.