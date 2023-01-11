Минэнерго Казахстана сообщило об одобрении Россией транзита нефти в ФРГ

Казахстан заручился поддержкой России в вопросе поставок нефти в Германию, сообщил журналистам министр энергетики страны Болат Акчулаков, передает Tengri News.

«Мы ждали официального подтверждения от коллег из Российской Федерации, потому что пропуск через их границу. Устное подтверждение мы получили, я думаю, не будет проблем. Пока устно есть, письменно еще нет», — сказал Акчулаков.

По его словам, Казахстан может поставлять ФРГ до 1,5 млн тонн нефти в год. «Но максимально, что мы можем выдать, — 6 млн тонн в год», — сказал Акчулаков.

Материал дополняется