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«Транснефть» опровергла переговоры с Казахстаном о прокачке нефти в ФРГ

«Транснефть»: Казахстан не обращался к компании для прокачки нефти в направлении Германии
Российский транспортировщик накануне сообщил, что получил заявки на доставку нефти на 2023 год от Германии и Польши. Но дать добро на прокачку казахской нефти на Запад должно Минэнерго, обратили внимание в «Транснефти»
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Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Представители Казахстана не обращались в российскую компанию, чтобы договориться о прокачке добытой в республике нефти в сторону Германии, сообщил ТАСС официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

 20 декабря представитель Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Сузанне Унград сообщила ТАСС, что немецкие нефтеперерабатывающие заводы в Шведте и Лойне не намерены заказывать на следующий год нефть из России, а уже подали заявки на сырье из Казахстана.

«У нас нет никаких переговоров с казахами или информации о том, что казахи собираются заключать какие-то контракты на поставки. [Глава «Транснефти» Николай] Токарев говорил, что это возможно технически. Но решение по транзиту может принимать только Минэнерго [России]. Те объемы, которые раньше шли из России в Германию, Казахстан заместить не может», — заявил Демин.

Поставки российской нефти в Германию составляли 19-20 млн т в год, еще 10 млн т шли в Польшу, уточнил представитель «Транснефти». А объем, который Казахстан может прокачать по нефтепроводу Атырау — Самара, составляет лишь 3-5 млн т, возможно, 7 млн, утверждает он.

Большая часть нефти из Казахстана экспортируется по двум нефтепроводам: Узень — Атырау — Самара и КТК («Каспийский трубопроводный консорциум»). Последний обеспечивает поставки более двух третей всей экспортной нефти страны, а также перекачивает сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии.

Всего по итогам 2021 года Казахстан добыл 85,7 млн т нефти, из которых на экспорт ушло 67,6 млн. В России по итогам 2021 года добыча составила 524,05 млн т, на экспорт было отправлено 214,4 млн т.

Власти Германии стали искать альтернативы для поставок российской нефти в Шведт после того, как отстранили подпавшую в мае под блокирующие санкции ЕС «Роснефть» от управления НПЗ («дочке» российской компании Rosneft Deutschland принадлежит около 54,2%) предприятия. Другими акционерами НПЗ являются Shell (37,5%) и Eni (8,33%). Мощность первичной переработки завода составляет 11,6 млн т нефти в год.

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«Роснефть» пытается оспорить переход управления и называет решения властей Германии «экспроприацией акционерной собственности, преднамеренно созданной соответствующими санкциями Евросоюза». Помимо НПЗ в Шведте «Роснефть» владеет долями в заводах Bayernoil (Фобург-на-Дунае) — 28,57%, MiRO (Карлсруэ) — 24% и была третьим по величине нефтепереработчиком Германии. Общий объем инвестиций росийской нефтяной компании в проекты нефтепереработки в ФРГ составил €4,6 млрд.

20 декабря глава «Транснефти» Николай Токарев сообщил, что Германия и Польша, которые ранее публично заявляли об отказе от трубопроводных поставок российской нефти к концу года, подали заявки на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» на 2023 год. По словам Токарева, Варшава рассчитывает получить 360 тыс. т нефти в декабре, а в следующем году — 3 млн т. От Германии поступила заявка на первый квартал следующего года, отметил Токарев, не уточнив объем.

5 декабря в силу вступили санкции ЕС, которые запретили поставки российской нефти в ЕС по морю. Эмбарго не касается сырой нефти, которая поставляется по нефтепроводу «Дружба». По южной му ответвлению трубопровода она поступает в Чехию, Словакию и Венгрию, а по северной — в Германию и Польшу.

«Транснефть» опровергла переговоры с Казахстаном о прокачке нефти в ФРГ
«Транснефть» опровергла переговоры с Казахстаном о прокачке нефти в ФРГ

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
«Транснефть» Казахстан поставка нефти Германия Россия
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