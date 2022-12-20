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«Транснефть» получила заявки от Польши и Германии на прокачку по «Дружбе»

«Транснефть»: Польша и Германия прислали заявки на прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба»
Польша и Германия ранее говорили, что откажутся от трубопроводных поставок российской нефти к концу года. Несмотря на это, «Транснефть» получила заявки от обеих стран на прокачку по «Дружбе», сообщили в компании
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Германия и Польша подали заявки на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» на 2023 год, сообщил глава «Транснефти» Николай Токарев.

«Вот объявили, что не будут брать с первого января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам Токарева, Варшава рассчитывает получить 360 тыс. т нефти в декабре этого года, а в следующем — 3 млн т.

От Германии поступила заявка на первый квартал следующего года, добавил Токарев, не уточнив объем.

В ноябре власти Польши сообщали, что намерены прекратить импорт российской нефти к концу 2022 года. В Министерстве климата страны решили добиться санкций ЕС против северной нитки «Дружбы», через которую топливо получает сама Польша, а также Германия, чтобы получить юридические основания для расторжения действующих контрактов с Россией без штрафов, писали Bloomberg и Reuters (у крупнейшего польского нефтепереработчика Orlen заключен с «Транснефтью» контракт на 200 тыс. т нефти в месяц, он истекает в декабре 2024 года). В Варшаве заявили, что сотрудничают по этому вопросу с Берлином.

При этом ранее источники «Коммерсанта» сообщали, что крупнейший польский нефтепереработчик Orlen договорился с «Транснефтью» о поставках в следующем году 3 млн т нефти по «Дружбе». Вице-президент российской компании Сергей Андронов тогда подтвердил получение заявок от польской стороны.

5 декабря в силу вступили санкции ЕС, которые запретили поставки российской нефти в ЕС по морю. Эмбарго не касается сырой нефти, которая поставляется по «Дружбе». По южной части трубопровода она поступает в Чехию, Словакию и Венгрию, а по северной — в Германию и Польшу, которые обещали в одностороннем порядке прекратить трубопроводные поставки российской нефти. Летом в ФРГ также заявляли, что остановят ее закупки с 31 декабря.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Транснефть» «Дружба» Германия Польша
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