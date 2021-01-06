Спецслужбы США назвали цель атаки «русских хакеров» на правительство

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Американская разведка считает, что массовая атака хакеров, совершенная на федеральные учреждения США в декабре, была направлена на получение разведданных и «вероятно, происходила из России». Об этом говорится в совместном заявлении ФБР, АНБ, агентства по кибербезопасности и защиты инфраструктуры и ряда других ведомств.

В документе говорится, что в рамках расследования удалось выяснить, что источник атаки, вероятнее всего, имеет российское происхождение и «несет ответственность за большинство или все недавно обнаруженные, продолжающиеся кибератаки как на государственные, так и негосударственные сети».

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