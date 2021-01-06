Сторонники Трампа прорвались к зданию конгресса США

На фоне заявлений Трампа о том, что он не признает итоги выборов президента, его сторонники начали массовые митинги в Вашингтоне и прорвались к зданию конгресса. Несколько зданий на Капитолийском холме эвакуированы

В Вашингтоне сторонники действующего президента США Дональда Трампа проводят многотысячный митинг. Часть митингующих сумела прорваться через ограждения у здания конгресса, где сейчас проходит заседание, на котором должны быть утверждены итоги голосования, передает Washington Post.

На опубликованных в соцсетях видео видно, что сотни людей опрокинули железные ограждения и прорвались к ступеням, ведущим в здание. Полиция пытается остановить их и оттеснить назад с помощью газовых баллончиков.

Полиция эвакуировала два здания, входящие в комплекс строений Капиталийского холма — мемориальное здание Библиотеки конгресса и здание, в котором расположены офисные сообщения, — из-за сообщений о взрыве самодельного взрывного устройства. Об этом в своем Twitter сообщила член палаты представителей Элейн Лурия. «Мне пришлось покинуть свой офис из-за взрыва бомбы снаружи. Сторонники президента пытаются прорваться к Капитолию, и я слышу звуки, похожие на звуки выстрелов», — сообщила она.