В Киеве заявили, что не примут «неоднозначные» гарантии безопасности

Киев не согласен с двумя условиями мирного плана — неоднозначными гарантиями безопасности и выводом ВСУ из Донбасса. Об этом Сибига проинформировал союзников по НАТО. Путин ранее отмечал, что Россия получит Донбасс любым способом

Андрей Сибига (Фото: Yves Herman / Reuters)

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига на саммите Украина — НАТО заявил, что Киев не примет «неоднозначные» гарантии безопасности в рамках мирного плана США, а также не согласен на вывод своих войск, сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.

По его словам, «все хотят, чтобы война закончилась». Но вопрос заключается в том, перепишет ли Европа свою систему безопасности «на условиях Москвы», добавил он.

Как пояснил другой источник, близкий к Киеву, на Украине понимают, что не могут игнорировать Белый дом. Но они очень нервничают по поводу того, какие обязательства формируются «за закрытыми дверями», пояснил он.

Мирный план США, который изначально состоял из 28 пунктов, был сокращен и переработан с учетом последних переговоров с украинской делегацией. Из него, по данным The New York Times, исключили пункты, в том числе о переходе всего Донбасса под российский контроль. Вместе с этим, как отмечает NBC News, Россия не готова идти на компромисс по трем своим условиям, включая контроль над всем Донбассом и сокращение численности ВСУ до 600 тыс. солдат.

Путин ранее заявлял, что территории Донбасса и Новороссии перейдут под контроль России в любом случае — военным или любым другим путем. В конце ноября он заявил, что боевые действия на территории Украины прекратятся, когда Киев выведет войска с занимаемых им территорий.

Сам президент Украины Владимир Зеленский называл территории самым сложным вопросом в мирных переговорах.

2 декабря состоялась встреча президента Владимира Путина с представителями США по мирному плану. Однако переговорщики не смогли согласовать «компромиссный» план, отмечал помощник президента Юрий Ушаков. Как заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, стороны продолжат искать компромисс.