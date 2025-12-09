 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,


Зеленский заявил, что готов к выборам на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский во время визита в Италию прокомментировал слова Трампа, призвавшего к выборам на Украине: украинский президент сказал, что готов к ним
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с итальянским изданием La Repubblica заявил, что готов к выборам на Украине. Так он ответил на слова президента США Дональда Трампа, который ранее в интервью Politico призвал к проведению выборов в этой стране.

«Я всегда готов», — сказал Зеленский. Говоря о двусторонней встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, на встречу с которой он направлялся в этот момент, Зеленский добавил: «Я доверяю ей, она нам поможет».

Зеленский находится в Риме с рабочим визитом — утром 9 декабря он встретился с папой римским Львом XIV, обсудив вопросы дипломатической работы для достижения мира.

Трамп призвал к выборам на Украине
Политика
Дональд Трамп

«Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, украинский народ бы... у него должен быть такой выбор. И, возможно, [президент Владимир] Зеленский победил бы. Я не знаю, кто победил бы. Но у них уже давно не было выборов», — говорил в интервью Дональд Трамп. По мнению Трампа, отсутствие выборов ставит под сомнение приверженность Украины демократическим ценностям. «Вы знаете, они говорят о демократии, но дело доходит до того, что это уже не демократия», — подчеркнул он.

WSJ узнала об обсуждении Киева и Вашингтона графика выборов на Украине
Политика
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

В Москве неоднократно называли Зеленского нелегитимным президентом Украины. «Мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться. <...> Когда дело дойдет до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным», — говорил в августе министр иностранных дел Сергей Лавров.

