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Палестино-израильский конфликт ,  
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В ЦАХАЛ заявили о начале краха власти ХАМАС над сектором Газа

Глава Генштаба Халеви заявил о начале краха власти ХАМАС над сектором Газа
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви увидел признаки распада системы управления ХАМАС в секторе Газа и призвал ЦАХАЛ «поднажать»

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герци Халеви сообщил о начале краха системы управления ХАМАС в секторе Газа, его слова приводит The Times of Israel.

«Я вижу достижения каждый день. Мы видим каждый день все больше и больше убитых террористов, все больше и больше террористов ранены, и в последние дни мы видим, как террористы сдаются», — сказал Халеви.

Генерал счел это «признаком распада системы» и того, что ЦАХАЛ «нужно поднажать».

Нетаньяху заявил, что в секторе Газа окружен дом лидера ХАМАС Синвара
Политика
Яхья Синвар (в центре)

1 декабря израильская армия возобновила боевые действия против ХАМАС после перемирия, которое продлилось несколько дней. На следующий день военные начали наземную операцию на юге сектора Газа. Начальник Генштаба пообещал, что по силе она не будет уступать боям на севере. Газета Financial Times писала, что операция на юге будет сосредоточена на городе Хан-Юнис (родной город лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара и главы военного крыла Мохаммеда Дейфа), а также на городе Рафах на границе с Египтом.

На этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что армия уничтожила командиров половины батальонов ХАМАС. По данным The Times of Israel,
предположительно, в секторе Газа действуют 24 батальона палестинской группировки. Израильская сторона неоднократно называла основной из целей войны ликвидацию ХАМАС. Израиль намерен ликвидировать ХАМАС и ее лидеров во всем мире, даже если на это уйдут годы, пообещал глава Общей службы безопасности («Шин-Бет», или «Шабак») Ронен Бар.

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Теги
Елена Чернышова
ХАМАС Израиль сектор Газа
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