FT узнала о плане Израиля на «долгую войну» с ХАМАС

Израиль планирует многофазную кампанию против ХАМАС в секторе Газа, которая займет год или больше, пишет FT. Сначала идет интенсивное наступление, в том числе на юге региона, затем фаза «перехода и стабилизации»

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль планирует многофазную кампанию против исламистского движения ХАМАС, которая продлится не менее года, наиболее интенсивная фаза наземного наступления ожидается в начале следующего года, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки.

Цели израильской кампании — убийство трех лидеров движения (Яхьи Синвара, Мохаммеда Дейфа и Марвана Иссы) при одновременном обеспечении «решающей» военной победы над 24 батальонами группировки и сетью подземных туннелей и уничтожении ее «потенциала управления в Газе».

«Это будет очень долгая война... В настоящее время мы и на полпути не продвинулись к достижению наших целей», — сказал один из собеседников FT, знакомый с военными планами Израиля.

Как рассказали источники газеты, стратегия Израиля является гибкой, а сроки кампании диктуются множеством «часов», включая оперативный прогресс на местах, международное давление и возможности освободить израильских заложников.

Две основные фазы — интенсивное военное наступление и последующие «переход и стабилизация» с меньшей военной активностью. Первая, по подсчетам знакомых с ходом подготовки источников, вероятно, потребует еще несколько месяцев. «Это не займет много недель», — говорит собеседник издания, знакомый с американо-израильскими дискуссиями по поводу войны.

Вторая фаза может продлиться до конца 2024 года, при этом местоположение израильских сухопутных войск на этом этапе все еще остается неясным. При этом израильский чиновник предполагает, что четкого окончания кампании не будет, в отличие от других войн и военных операций Израиля.

По словам высокопоставленного израильского офицера, как минимум 10 из 24 батальонов ХАМАС получили «значительные повреждения», при этом погибло более 50 командиров среднего звена и, по оценкам, 5 тыс. бойцов. Один из источников FT заявил, что военные считают неоконченной операцию на севере сектора Газа, он предположил, что на это уйдет от двух недель до месяца. «Город Газа еще не достроен и не завоеван полностью. Вероятно, сделано 40 процентов», — уточнил он.

Ожидается, что параллельно начнется наземное наступление израильской армии на юге сектора Газа, пишет FT. По данным израильских чиновников, там находится большая часть руководства ХАМАС, основная часть его бойцов и большинство заложников.

США призвали Израиль к «меньшему военному присутствию» на юге, меньшему количеству жертв среди гражданского населения, «четкому гуманитарному плану» и мерам, «куда могут пойти гражданские лица», чтобы оставаться в безопасности, рассказал собеседник издания, знакомых с ходом дискуссий.

Израильская сторона признает, что военная операция на юге региона должна проводиться иначе, чем на севере.«Мы знаем, что не можем проводить на юге ту же структуру операций, что и на севере, — сказал человек, знакомый с военными планами Израиля. — Сейчас [на юге] находится 2 миллиона гражданских лиц, метод массовой эвакуации гражданских лиц [как на севере] не может быть дублирован».

По данным собеседников газеты, наступление на юге будет сосредоточено на Хан-Юнисе, втором по значимости городском центре Газы и родном городе Синвара и Дейфа, а также Рафахе на границе с Египтом. Источник FT подчеркнул, что погранпереход в Рафахе и подземные туннели для контрабанды являются «основным кислородным каналом для ХАМАСА, восстанавливающего свой военный потенциал», сказал один из людей, знакомых с военными планами Израиля.

«Это причина превращения ХАМАС... в монстра», — сказал другой человек, знакомый с планами, добавив, что необходимо «позаботиться обо всей границе Газы с Египтом».

«Мы позаботимся о том, чтобы было достаточно «безопасных зон», мы предупредим их заранее и призовем их приложить усилия [для эвакуации]... например, на 1 км к северу или западу», — сказал высокопоставленный израильский чиновник. Однако он предупредил, что не существует «магических правил ведения боевых действий», которые пощадили бы места, «где находится враг».

Фаза «перехода и стабилизации» войны, которая последует за основной наземной кампанией, призвана подготовить Газу к новому послевоенному порядку без ХАМАСА. По словам собеседников FT, Израиль отказывается обсуждать возможность передачи контроля в регионе Палестинской администрации. «Никто, даже США, не может говорить с ними (израильскими властями. — РБК) об этом», — сказал один из людей, знакомых с ходом дискуссий, подчеркнув необходимость премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сохранить своих крайне правых союзников по коалиции.

Несмотря на это, израильские официальные лица утверждают, что они привержены достижению первоначальной цели войны: устранению ХАМАС как угрозы со стороны сектора Газа, независимо от того, что произойдет потом или сколько времени это займет. «Главное отличие [сейчас], которого ХАМАС не понимает, — у нас есть терпение. Все изменилось 7 октября», — сказал один из людей, знакомых с военными планами Израиля.

С 24 ноября по 1 декабря между Израилем и ХАМАС действовало перемирие. В ходе него группировка отпустила шесть групп заложников, а Израиль освободил несколько десятков палестинских женщин и несовершеннолетних из тюрем. Тель-Авив обвинил палестинскую группировку в нарушении режима прекращения огня, а также в отказе передать 17 женщин и детей, захваченных в заложники. 1 декабря израильская армия возобновила военные действия.

ХАМАС утверждает. что отпустил всех женщин и детей из заложников. Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что обмена пленными не будет, пока продолжаеются активные боевые действия.