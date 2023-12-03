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Палестино-израильский конфликт ,  
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Генштаб объявил о начале таких же мощных боев на юге Газы, как на севере

Глава Генштаба: армия начала такую же мощную операцию на юге Газы, как на севере
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Герци Халеви
Герци Халеви (Фото: idfofficial / Telegram)

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что военные 2 декабря начали наземную операцию на юге сектора Газа, которая по силе не будет уступать боевым действиям на севере, его слова приводит The Times of Israel.

«Она [операция на юге сектора Газа] будет не менее мощной, чем [операция на севере], и будет иметь не меньшие результаты», — сказал Халеви, обращаюсь к военнослужащим дивизии «Газа» на юге Израиля. «Командиры ХАМАС встретят ЦАХАЛ повсюду», — пообещал генерал.

По его словам, накануне и сегодня израильская армия уничтожила «командиров батальонов, командиров рот» ХАМАС. «И вчера утром мы начали те же действия на юге сектора Газа», — сообщил начальник Генштаба.

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