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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Нетаньяху заявил, что в секторе Газа окружен дом лидера ХАМАС Синвара

Нетаньяху заявил об окружении дома лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Дом Яхъя Синвара больше не его крепость, заявил израильский премьер. В ЦАХАЛ еще в начале войны с ХАМАС описали судьбу лидера группировки словами «он мертвец»
Яхья Синвар (в центре)
Яхья Синвар (в центре) (Фото: Ahmad Hasaballah / Global Look Press)

Израильские военные взяли в кольцо дом лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает The Jerusalem Post.

«Вчера я сказал, что наши силы могут добраться до любого места в секторе Газа. Сейчас они окружают дом Синвара. Так что его дом больше не его крепость, он может сбежать, но его поимка — дело времени», — сказал политик.

Нетаньяху заявил о ликвидации командиров половины батальонов ХАМАС
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Месяц назад министр обороны Израиля Йоав Галант заявил об окружении Синвара в его бункере, местоположение которого не назвал. Глава ведомства пообещал, что лидер боевиков будет ликвидирован.

61-летний Синвар — один из основателей группировки. Его, а также командующего боевым крылом ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Мухаммеда Ад-Дейфа The Guardian называла главными организаторами нападения на Израиль.

Как отметила газета, Синвар более 20 лет провел в израильских тюрьмах и вышел на свободу в 2011 году, когда произошел обмен попавшего в плен израильского солдата Гилада Шалита более чем на тысячу палестинских заключенных. После освобождения Синвар заявил, что «захват израильских солдат — единственный способ освободить заключенных».

В ноябре в войне между ХАМАС и Израилем было заключено перемирие, стороны обменяли около 90 взятых в плен во время атаки 7 ноября израильских заложников на более чем 180 палестинских заключенных. The Wall Street Journal сообщала, что Синвар участвовал в переговорах о прекращении огня.

Нетаньяху допустил уничтожение Ливана из-за «Хезболлы»
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5 декабря Нетаньяху заявил, что армия обороны Израиля уничтожила командиров половины батальонов ХАМАС. The Times of Israel сообщила, что в секторе Газа действуют 24 таких подразделения. Ранее ЦАХАЛ не раз рапортовала о ликвидации руководителей группировки различных уровней.

В США назвали полезным уничтожение лидеров и командиров ХАМАС. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби пояснил, что «преследование руководства» оказывает пагубное влияние «на возможности этой группировки проводить операции».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС сектор Газа Яхья Синвар
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