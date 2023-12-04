В Израиле заявили, что на уничтожение ХАМАС уйдет несколько лет

Кабмин Израиля поставил задачу выявить боевиков ХАМАС, где бы они ни находились, заявил глава «Шин-Бет». Он напомнил о длившейся 20 лет операции по уничтожению боевиков после теракта на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль намерен уничтожить группировку ХАМАС и ее лидеров во всем мире, даже если на это уйдут годы, пообещал глава Общей службы безопасности страны («Шин-Бет», или «Шабак») Ронен Бар. Его слова прозвучали в эфире радио Kan.

«Кабинет министров поставил перед нами цель. Говоря простыми словами, она состоит в том, чтобы ликвидировать ХАМАС, и мы полны решимости сделать это. Это — наш Мюнхен», — сказал он (цитата по CNN).

Бар имеет в виду теракт на летних Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. 5 сентября восемь боевиков из палестинской организации «Черный сентябрь» проникли в здание, где проживали израильские спортсмены, застрелили на месте двух человек и захватили еще девятерых. Полиция Западной Германии начала спасательную операцию, но та провалилась — все заложники были убиты. Всего погибли 11 израильтян и мюнхенский полицейский, пять террористов были уничтожены, еще троих удалось захватить. Разведка «Моссад» после этого приступила к операции «Гнев Божий» по уничтожению членов «Черного сентября», причастных к теракту; она продлилась более 20 лет.

По словам Бара, спецслужбы ликвидируют членов ХАМАС вне зависимости от того, где они находятся — в секторе Газа, Израиле, Ливане, Турции, Катаре или других странах. «Это займет несколько лет, но мы сделаем это», — пообещал он. «Наш долг — обеспечить как безопасность, так и чувство защищенности», — добавил глава «Шабак», признав, что 7 октября, когда боевики напали на страну, спецслужбы не справились с этой задачей.

Уничтожение ХАМАС — одна из основных целей (наряду с освобождением заложников), которые перед собой ставит израильское руководство, премьер Биньямин Нетаньяху называл ее священной миссией. В конце ноября стороны заключили временное перемирие, в рамках которого Израилю удалось освободить часть захваченных людей в обмен на палестинских заключенных. 1 декабря израильские военные возобновили боевые действия в секторе Газа, так как ХАМАС нарушил условия прекращения огня.

По данным WSJ, Израиль готовит план по уничтожению палестинских боевиков, в том числе в странах, которые многие годы предоставляли им «определенную защиту» — в том числе в Катаре, Ливане, Иране, России и Турции.