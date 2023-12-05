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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Нетаньяху заявил о ликвидации командиров половины батальонов ХАМАС

Нетаньяху: армия Израиля уничтожила командиров половины батальонов ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила командиров половины батальонов палестинской группировки ХАМАС, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции. Его цитирует Times of Israel.

Предположительно, в секторе Газа действуют 24 батальона ХАМАС, отмечает издание.

Сектор Газа, по словам Нетаньяху, «должен быть демилитаризован». «И единственная сила, которая может это обеспечить, — это ЦАХАЛ. Никакие международные силы не могут нести за это ответственность», — сказал израильский премьер.

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Сектор Газа

7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС напали на Израиль, нанесли массированные удары по территории страны, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ Израиль объявил ХАМАС войну, израильские войска вошли в подконтрольный группировке сектор Газа.

Силы ЦАХАЛ захватили многие опорные пункты движения на севере региона и перешли к атакам на юге. 5 декабря начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви сообщил, что военные в последние дни ликвидировали «множество боевиков ХАМАС», в том числе старших командиров.

Начальник Южного командования ЦАХАЛ генерал-майор Ярон Финкельман подтверждал, что военные перешли к интенсивным боям в центре города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Также израильские военные находятся в центре города Джебалия на севере региона и в районе Шеджайя в городе Газа, расположенном к востоку от центра, говорил он. Об ожесточенных боях близ Джебалии, Хан-Юниса и Шеджайи сообщал и телеканал Al-Aqsa.

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Теги
Биньямин Нетаньяху ЦАХАЛ Израиль ХАМАС
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