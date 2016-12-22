Совет ЕС ввел санкции против главы ЛНР и еще восьми человек

Совет Европейского союза, в который входят министры иностранных дел 28 входящих в ЕС государств, утвердил введение санкций в отношении организаторов выборов в самопровозглашенных ДНР И ЛНР

Леонид Пасечник (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза на заседании Совета ЕС приняли решение о введении санкций в отношении лиц, причастных к организации и проведению выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС.

В санкционный список лиц, которых ЕС считает угрозой территориальной целостности и суверенитету Украины, добавлено девять человек, в том числе победивший на выборах главы ЛНР Леонид Пасечник. Ранее он был включен в санкционный список США.

Кроме него под санкции попали главы Центральных избирательных комиссий ДНР и ЛНР Ольга Позднякова и Елена Кравченко соответственно, их заместители и секретари Алексей Найденко, Владимир Высоцкий, Максим Свидченко и Екатерина Терещенко, а также руководители народных советов самопровозглашенных республик Владимир Бидёвка и Денис Мирошниченко.

В соответствии с решением Совета ЕС включенным в санкционный список лицам запрещается въезд на территорию Евросоюза, а их активы в юрисдикции входящих в ЕС государств подлежат заморозке.

5 декабря решение о введении «выборных» санкций было согласовано на заседании Комитета постоянных представителей государств (COREPER), куда входят постпреды государств ЕС.

Выборы руководителей самопровозглашенных республик прошли в ДНР и ЛНР 11 ноября 2018 года. При этом в ДНР победу одержал поддержанный Москвой Денис Пушилин, а в ЛНР — сменивший Игоря Плотницкого Леонид Пасечник. Большинство мест в парламентах самопровозглашенных республик по результатам выборов получили возглавляемые Пушилиным и Пасечником партии «Донецкая республика» и «Мир Луганщине».

Официальный Киев и мировое сообщество итоги выборов в ДНР и ЛНР не признали, президент Украины Петр Порошенко назвал их фейковыми, а первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко призвала усилить санкции против России за организацию «псевдовыборов».