Кремль объяснил помилование убийцы Веры Пехтелевой «искуплением кровью»

В начале 2020-го Канюс убил студентку Пехтелеву с особой жестокостью. Его приговорили к 17 годам тюрьмы. После чего он вступил в ЧВК «Вагнер» и был помилован. В Кремле заявили, что вину можно «искупить кровью»

Владислав Канюс (Фото: Мария Пименова / ТАСС)

Помилование в России возможно либо признанием вины осужденным и последующими процедурами, либо «искуплением кровью» в штурмовых бригадах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о помиловании президентом бойца ЧВК «Вагнер» Владислава Канюса, приговоренного ранее к 17 годам колонии строгого режима за жестокое убийство 23-летней студентки Веры Пехтелевой.

«Для помилования существует определенная процедура, мы неоднократно о ней говорили. Это признание вины самим осужденным, это решение сначала на уровне ФСИН, потом на уровне региона, потом на уровне федерального округа, потом центральная комиссия, потом документы представляются президенту. Это один путь. Есть второй путь, когда осужденные, в том числе и по тяжким статьям, искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами», — передает слова Пескова корреспондент РБК.

Пехтелева была убита в январе 2020 года, когда пришла к бывшему молодому человеку забрать вещи. Канюс нанес девушке 56 ранений, а затем задушил ее шнуром от утюга. Процесс убийства длился три с половиной часа. Слышавшие крики соседи вызывали полицию не менее семи раз, однако она не приехала на вызов. После они своими силами вскрыли дверь, но девушка к тому моменту была уже мертва. 28 июля 2022 года Кемеровский областной суд приговорил Канюса к 17 годам лишения свободы за убийство с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК). Мужчина вину не признал и сотрудничать со следствием отказался. Также суд назначил условные сроки пятерым полицейским по обвинению в халатности (ч. 2 ст. 293 УК), поскольку они не приехали после вызовов соседей, услышавших крики Пехтелевой. В июне этого года родители девушки рассказали NGS42.RU, что Канюс мог вступить в ЧВК «Вагнер» и отправиться в зону военной операции в апреле 2023 года. По их словам, к ним попали фотографии с Канюсом, на которых он был в форме в окружении других военных. 8 ноября отец Пехтелевой сообщил NGS42.RU, что прокуратура Ростовской области известила его о помиловании убийцы. Согласно ответу прокуратуры, Канюса помиловали в апреле 2023 года.

Впервые о вербовке заключенных в ЧВК «Вагнер» стало известно прошлой осенью, когда в сети появились видео, на котором человек, похожий на Евгения Пригожина, вербует людей, одетых в форму заключенных, в ЧВК для участия в боевых действиях на Украине. Позже Пригожин подтвердил, что занимался вербовкой заключенных. Глава ЧВК объяснял, что отправка этих людей на фронт связана с тем, что либо в боевых действиях будут участвовать они, либо дети других российских граждан.

В начале января основатель ЧВК сообщил о первой группе освобожденных заключенных, выполнивших контракт. В Кремле тогда пояснили, что указы о помиловании секретны. Спустя месяц Пригожин объявил о прекращении набора заключенных в ЧВК, отметив, что оставшиеся «счастливые и довольные» завершают контракты.

В июне он сообщил, что свыше 30 тыс. бывших заключенных, заключивших контракт с ЧВК «Вагнер», вернулись домой. По его словам, из этого числа на тот момент снова совершили преступления 83 человека, или 0,25%. «В 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК «Вагнер», — говорил тогда глава военной компании.

2 ноября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ЧВК «Вагнер» была «окончательно расформирована», большинство бойцов находятся в процессе перехода в другие структуры. «Кто-то продолжает выполнять задачи в странах Африки, но уже под, скажем так, другим брендом и под эгидой Министерства обороны, кто-то заключил контракт с вооруженными силами, кто-то влился в состав Росгвардии», — отметил он.