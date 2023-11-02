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Политика ,  
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Картаполов заявил об окончательном расформировании ЧВК «Вагнер»

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

ЧВК «Вагнер» «окончательно расформирована», сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете».

«Она окончательно расформирована, большинство бойцов находятся в процессе перехода в другие структуры. Кто-то продолжает выполнять задачи в странах Африки, но уже под, скажем так, другим брендом и под эгидой Министерства обороны, кто-то заключил контракт с Вооруженными силами, кто-то влился в состав Росгвардии», — сказал он.

Ранее о том, что ЧВК «Вагнер» после гибели своего основателя Евгения Пригожина вошла в состав Росгвардии, сообщал пермский портал 59.ru со ссылкой на представителя ЧВК в Перми. По его словам, ЧВК уже возобновила набор добровольцев, а руководит компанией теперь 25-летний сын Пригожина — Павел. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн опроверг эту информацию. «Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи! Бывшие бойцы смогут заключать контракты как добровольцы только в индивидуальном порядке», — заявил депутат.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в конце октября, что более 170 бывших сотрудников ЧВК перешли в спецназ «Ахмат». С его слов, «вагнеровцы» переходили в подразделения и раньше, но сейчас речь идет «о массовом пополнении личного состава».

После неудачной попытки мятежа Пригожина в конце июня президент Владимир Путин предлагал бойцам ЧВК несколько вариантов: продолжить службу, подписав контракт с Минобороны или другим ведомством, «уйти в Белоруссию» или завершить службу. В июле Путин, отвечая на вопрос «Коммерсанта» о том, сохранится ли «Вагнер» как боевая единица, сказал, что «группа есть, но юридически не существует», и напомнил, что в России нет закона, регулирующего деятельность ЧВК. «Это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве», — отмечал он тогда.

Теги
ЧВК Вагнер Андрей Картаполов Росгвардия Госдума
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