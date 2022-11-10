Эрдоган назвал «положительным решением» отвод российских войск из Херсона

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 ноября
EUR ЦБ: 61,24 (+0,42) Инвестиции, 09 ноя, 16:26
Курс доллара на 10 ноября
USD ЦБ: 61,06 (+0,08) Инвестиции, 09 ноя, 16:26
Как быстро продать авто с пробегом РБК и Авто.ру, 11:35
Новые пики кризиса еще впереди. Как подготовить к ним отделы продаж Pro, 11:34
Крематории оценили угрозу закрытия из-за санкций Общество, 11:27
Пашинян предложил создать демилитаризованную зону вокруг Карабаха Политика, 11:25
В Германии впервые отгрузили норвежскую нефть на бывший НПЗ «Роснефти» Политика, 11:21
Йога и боевые искусства: как Роберт Дауни-младший поборол зависимость Pro, 11:13
Напавшего на мужа Пелоси обвинили в нападении и попытке похищения Политика, 11:05
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Минцифры закроет для айтишников сервис подачи заявлений на отсрочку Политика, 11:02
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 11:01
Курс биткоина упал ниже $16 тыс. и обновил минимум с ноября 2020 года Крипто, 11:00
Стремоусова похоронят в Крыму Общество, 10:55
Путин поручил привести нормативы в соответствие с потребностями армии Политика, 10:42
В Курганской области мужчина открыл стрельбу рядом со школой Общество, 10:39
Каким будет курс рубля: сценарий «Глобальный кризис» от Банка России Pro, 10:37
Военная операция на Украине ,  
0 

Эрдоган назвал «положительным решением» отвод российских войск из Херсона

Эрдоган: отвод российских войск из Херсона является «положительным решением»
Минобороны России сообщило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра 9 ноября. Решение там обосновали опасностью окружения группировки и постоянными обстрелами со стороны ВСУ. Эрдоган назвал решение «положительным»
Рейжеп Тайип Эрдоган
Рейжеп Тайип Эрдоган (Фото: Presidential Press Office / Getty Images)

Турецкий президент Рейжеп Тайип Эрдоган назвал отвод войск России из Херсона «положительным решением» и подчеркнул, что работа Турции в качестве посредника продолжается, передает Haber-7.

«Наша работа по посредничеству продолжается непрерывно. Когда эта работа закончится? Говорить об этом неразумно. Решение России в отношении Херсона является положительным», — сказал Эрдоган.

Он также рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным по поводу «зерновой сделки» и указал, что стороны сделали «все необходимое» для ее возобновления.

9 ноября российское Минобороны объявило об отводе войск из Херсона для занятия обороны по левому берегу Днепра. Командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин объяснил решение тем, что украинская армия наносит удары по зданиям органов местного самоуправления, школам, больницам и пунктам выдачи гуманитарной помощи — по различным объектам попадает до 20% украинских ракет, остальные отражают российские системы ПВО. Также, по его словам, в случае усиления атак на Каховскую ГЭС возникнет опасность жертв среди гражданских и опасность окружения российской группировки.

«Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно», — заявил Суровикин.

Video

Читайте на РБК Pro
Фото: Shutterstock «Самолет» наращивает продажи и обходит конкурентов. Покупать ли его акции
Военная спецоперация — форс-мажор или нет? Какую позицию займет суд
Фото: David McNew / Getty Images В каких случаях сделка вызовет большие подозрения у следователей
Фото: Pichi Chuang / Reuters Как производитель чипов TSMC стал заложником противостояния США и Китая
Фото: Shutterstock Насколько реален мировой продовольственный кризис
Фото: Tom Miles / Reuters Запад останавливает обмен финансовыми данными с Россией. Что это значит
Фото: Yuriko Nakao / Reuters «Я очень занят»: как ощущение постоянной загруженности разрушает жизнь
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press Почему Минфин предложил инвесторам «космическую» премию по ОФЗ

В то же время президент США Джо Байден, говоря о ситуации на херсонском направлении, указал, что вопрос территориальных уступок должна решать сама Украина. По мнению Байдена, обе стороны будут «зализывать свои раны» и решать, что они будут делать зимой, пойдут ли они на компромиссы.

8 ноября украинский лидер назвал среди условий для переговоров с Москвой восстановление территориальной целостности и возмещение всех убытков. При этом он не упомянул среди них отсутствие на посту президента России Путина, указывало издание Politico. Издание связало это с «легким подталкиванием» со стороны США. Зеленский отказался от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин, после того как в состав страны вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Реджеп Тайип Эрдоган Херсон Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Херсонской области запретили продажу алкоголя
Политика
Зеленский создал четыре военные администрации в Херсонской области
Политика
Минобороны объявило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter