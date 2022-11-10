Эрдоган назвал «положительным решением» отвод российских войск из Херсона

Минобороны России сообщило об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра 9 ноября. Решение там обосновали опасностью окружения группировки и постоянными обстрелами со стороны ВСУ. Эрдоган назвал решение «положительным»

Рейжеп Тайип Эрдоган (Фото: Presidential Press Office / Getty Images)

Турецкий президент Рейжеп Тайип Эрдоган назвал отвод войск России из Херсона «положительным решением» и подчеркнул, что работа Турции в качестве посредника продолжается, передает Haber-7.

«Наша работа по посредничеству продолжается непрерывно. Когда эта работа закончится? Говорить об этом неразумно. Решение России в отношении Херсона является положительным», — сказал Эрдоган.

Он также рассказал о переговорах с президентом России Владимиром Путиным по поводу «зерновой сделки» и указал, что стороны сделали «все необходимое» для ее возобновления.

9 ноября российское Минобороны объявило об отводе войск из Херсона для занятия обороны по левому берегу Днепра. Командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин объяснил решение тем, что украинская армия наносит удары по зданиям органов местного самоуправления, школам, больницам и пунктам выдачи гуманитарной помощи — по различным объектам попадает до 20% украинских ракет, остальные отражают российские системы ПВО. Также, по его словам, в случае усиления атак на Каховскую ГЭС возникнет опасность жертв среди гражданских и опасность окружения российской группировки.

«Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу, в ограниченном районе, бесперспективно», — заявил Суровикин.

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В то же время президент США Джо Байден, говоря о ситуации на херсонском направлении, указал, что вопрос территориальных уступок должна решать сама Украина. По мнению Байдена, обе стороны будут «зализывать свои раны» и решать, что они будут делать зимой, пойдут ли они на компромиссы.



8 ноября украинский лидер назвал среди условий для переговоров с Москвой восстановление территориальной целостности и возмещение всех убытков. При этом он не упомянул среди них отсутствие на посту президента России Путина, указывало издание Politico. Издание связало это с «легким подталкиванием» со стороны США. Зеленский отказался от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин, после того как в состав страны вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.