ФСБ заявила о предотвращении теракта в военкомате в Екатеринбурге

У подозреваемого в подготовке атаки на административное здание нашли бутылки с бензином и растворителем

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Силовики предотвратили теракт в административном здании в Екатеринбурге, сообщили РБК в региональном управлении ФСБ. В задержании подозреваемого в подготовке атаки участвовала военная контрразведка.

«В результате совместной спецоперации УФСБ России по Свердловской области и органов военной контрразведки при подготовке к реализации (...) задержан 47-летний гражданин РФ, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, он сторонник террористических и экстремистских структур. У мужчины при обыске нашли пять самодельных зажигательных устройств. На кадрах его задержания, опубликованных спецслужбой, сотрудники ФСБ показывают найденные у него бутылки с бензином и растворителем.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что речь идет о здании военкомата. Ранее Mash сообщал, что в Екатеринбурге задержали активиста Михаила Н., планировавшего поджечь военкомат.

Поджоги военкоматов в России происходят с 24 февраля, сообщения о таких случаях по всей стране участились после 21 сентября и объявления частичной мобилизации. Так, например, 26 сентября в Калининградской области мужчина бросил в здание военкомата бутылку с зажигательной смесью — его задержали; в тот же день же военкомат подожгли в Урюпинске (Волгоградская область), аналогичные происшествия были в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Кызыле и других городах. В подмосковном Щелково военкомат поджигали дважды.

В конце сентября Генштаб предупредил, что поджоги зданий военкоматов, нападение на их сотрудников и запугивание призывников и их родителей «путем фейковых сообщений в СМИ» расцениваются как теракты или публичные призывы к террористической деятельности, за это грозит до 15 лет лишения свободы.