Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Ограничения для роботов-коллекторов, детали IPO Saudi Aramco, девять «угрожающих Британии» россиян, видео начала перестрелки на Рочдельской улице и убийство студентки СПбГУ в Петербурге — главные новости выходных в обзоре РБК

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Власти предложили ограничить звонки роботов-коллекторов должникам

РБК ознакомился с рабочей версией федерального законопроекта «О взыскании», который разрабатывает Минюст. Документ предлагает считать использование взыскателями роботов-коллекторов непосредственным взаимодействием с человеком и юридически приравнять их применение к звонкам от людей.

В законе могут появиться понятия «автоматизированный интеллектуальный агент» и «робот-коллектор». К ним будут относить инструменты для отправки голосовых сообщений, а также системы, которые способны «генерировать речь и поддерживать произвольные сценарии разговоров с должниками или иными лицами», следует из текста проекта.

Использование кредиторами или взыскателями роботов-коллекторов будет считаться непосредственным взаимодействием с человеком. Сейчас таким взаимодействием считаются только личные встречи и телефонные разговоры с должниками. В случае принятия документа должники, как и в случае с живым общением, получат возможность ограничить частоту звонков от роботов-коллекторов.

Законопроект сейчас обсуждается с представителями бизнеса, сообщили РБК два участника рабочей группы по документу. В Банк России подобная инициатива не поступала, отметил представитель ЦБ.

Saudi Aramco раскрыла детали IPO

Крупнейшая нефтегазовая компания в мире Saudi Aramco опубликовала проспект эмиссии и официально объявила дату подписки на IPO для инвесторов.