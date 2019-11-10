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Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Ограничения для роботов-коллекторов, детали IPO Saudi Aramco, девять «угрожающих Британии» россиян, видео начала перестрелки на Рочдельской улице и убийство студентки СПбГУ в Петербурге — главные новости выходных в обзоре РБК
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Власти предложили ограничить звонки роботов-коллекторов должникам

РБК ознакомился с рабочей версией федерального законопроекта «О взыскании», который разрабатывает Минюст. Документ предлагает считать использование взыскателями роботов-коллекторов непосредственным взаимодействием с человеком и юридически приравнять их применение к звонкам от людей.

  • В законе могут появиться понятия «автоматизированный интеллектуальный агент» и «робот-коллектор». К ним будут относить инструменты для отправки голосовых сообщений, а также системы, которые способны «генерировать речь и поддерживать произвольные сценарии разговоров с должниками или иными лицами», следует из текста проекта.
  • Использование кредиторами или взыскателями роботов-коллекторов будет считаться непосредственным взаимодействием с человеком. Сейчас таким взаимодействием считаются только личные встречи и телефонные разговоры с должниками. В случае принятия документа должники, как и в случае с живым общением, получат возможность ограничить частоту звонков от роботов-коллекторов.
  • Законопроект сейчас обсуждается с представителями бизнеса, сообщили РБК два участника рабочей группы по документу. В Банк России подобная инициатива не поступала, отметил представитель ЦБ.

Saudi Aramco раскрыла детали IPO

Крупнейшая нефтегазовая компания в мире Saudi Aramco опубликовала проспект эмиссии и официально объявила дату подписки на IPO для инвесторов.

  • Подписка на IPO для институциональных инвесторов продлится с 17 ноября по 4 декабря, для индивидуальных — с 17 по 28 ноября.
  • Окончательный объем и цена размещения акций станут известны 5 декабря. В проекте отмечается, что розничные инвесторы в ходе IPO смогут купить не более 0,5% акций.
  • Кроме того, в Saudi Aramco сообщили, что не будет проводить дополнительный листинг акций в течение полугода после начала торгов на бирже. Также компания и ее акционеры договорились, что государство не сможет продавать акции в течение года после начала листинга.

The Times узнала о девяти россиянах в докладе Британии об угрозе России

Девять российских бизнесменов были включены в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании, подготовленный межпартийным комитетом по разведке и безопасности, сообщила The Sunday Times.

  • В документе, по данным газеты, упоминается экс-заместитель председателя ЮКОСа Александр Темерко, который за последние семь лет пожертвовал Консервативной партии более £1,2 млн ($1,25 млн).
  • Кроме того, в докладе речь идет о бизнесмене Александре Лебедеве, сын которого, Евгений, является владельцем компании, выпускающей газеты London Evening Standard и The Independent. В апреле 2018 года Евгений Лебедев приглашал нынешнего премьер-министра Бориса Джонсона на вечеринки в дом семьи Лебедевых в Италии.
  • Еще один фигурант доклада— жена экс-замминистра финансов Владимира Чернухина Любовь Чернухина, которая в июле 2017 года приобрела за £160 тыс. на аукционе в Британии право провести теннисный матч с тогдашним премьер-министром Британии Дэвидом Кэмероном и занимавшим пост мэра Лондона Джонсоном.

Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице
 

В распоряжении РБК оказались кадры начала конфликта на Рочдельской улице в 2015 году. Перестрелка в Москве привела к уголовным делам против «лидера преступного мира» Шакро Молодого и генералов Следственного комитета.

  • На видео видно, как адвокат коллегии «Диктатура закона», полковник КГБ в отставке Эдуард Буданцев достает пистолет. Спустя несколько секунд после этого начинается перестрелка. Сцена, которую зафиксировала видеокамера, отсутствовала на записях, которые ранее были опубликованы в СМИ.
  • Перестрелка произошла из-за конфликта между хозяйкой ресторана Elements Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой: последняя считала, что Ким недоплатила ей 8 млн руб. за ремонт. Требовать у Ким деньги приехали подручные криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец, Эдуард Романов и еще несколько человек. Ким позвала на переговоры Буданцева, который в итоге застрелил из наградного пистолета Кочуйкова и Романова.

В Петербурге доцента СПбГУ заподозрили в расчленении своей студентки

На набережной реки Мойки задержали мужчину с рюкзаком, в котором были женские руки.

  • Задержанный — доцент СПбГУ Олег Соколов, в его квартире обнаружили останки убитой женщины и пилу. По предварительной информации, убитая — бывшая студентка Соколова Анастасия Ещенко, с которым у нее были отношения.
  • По данным источников «РИА Новости» и «Интерфакса» в силовых структурах, подозреваемый убил женщину из малокалиберной винтовки, а затем решил расчленить ее тело. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, следствие попросило арестовать доцента.
  • Подозреваемый попал в больницу с переохлаждением. Его адвокат сообщил РБК, что Соколов оформил явку с повинной.
  • Соколов — историк, специализирующийся на Франции, автор нескольких монографий о Наполеоне и русско-французских войнах начала XIX века. Награжден французским орденом Почетного легиона.
Автор: Артём Губенко
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