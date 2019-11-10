Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице

В распоряжении РБК оказались кадры начала конфликта на Рочдельской улице в 2015 году. Перестрелка в Москве привела к уголовным делам против «лидера преступного мира» Шакро Молодого и генералов Следственного комитета

РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор. Видеозапись РБК предоставил источник в Следственном комитете. По его словам, видео с места преступления изъяли для проведения экспертизы сотрудники ФСБ.

На видео видно, как адвокат коллегии «Диктатура закона», полковник КГБ в отставке Эдуард Буданцев достает пистолет. Спустя несколько секунд после этого начинается перестрелка. Сцена, которую зафиксировали видеокамера, отсутствовала на записях, которые ранее были опубликованы в СМИ.

Очевидцы перестрелки в показаниях в Пресненском суде утверждали, что именно с этого момента началась перестрелка, в результате которой два человека погибли, один получил тяжелые ранения, двое других были ранены.

Перестрелка на улице Рочдельской в Москве в декабре 2015 года произошла из-за конфликта между хозяйкой ресторана Elements Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой: последняя считала, что Ким недоплатила ей 8 млн руб. за ремонт. Требовать у Ким деньги приехали подручные криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец, Эдуард Романов и еще несколько человек. Ким позвала на переговоры отставного полковника КГБ адвоката Эдуарда Буданцева, который тоже прибыл не один. В итоге Буданцев, которого начали избивать, застрелил из наградного пистолета двоих подельников Кочуйкова и Романова.