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Дело Шакро ,  
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Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице
В распоряжении РБК оказались кадры начала конфликта на Рочдельской улице в 2015 году. Перестрелка в Москве привела к уголовным делам против «лидера преступного мира» Шакро Молодого и генералов Следственного комитета

РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор. Видеозапись РБК предоставил источник в Следственном комитете. По его словам, видео с места преступления изъяли для проведения экспертизы сотрудники ФСБ.

На видео видно, как адвокат коллегии «Диктатура закона», полковник КГБ в отставке Эдуард Буданцев достает пистолет. Спустя несколько секунд после этого начинается перестрелка. Сцена, которую зафиксировали видеокамера, отсутствовала на записях, которые ранее были опубликованы в СМИ.

Очевидцы перестрелки в показаниях в Пресненском суде утверждали, что именно с этого момента началась перестрелка, в результате которой два человека погибли, один получил тяжелые ранения, двое других были ранены.

Перестрелка на улице Рочдельской в Москве в декабре 2015 года произошла из-за конфликта между хозяйкой ресторана Elements Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой: последняя считала, что Ким недоплатила ей 8 млн руб. за ремонт. Требовать у Ким деньги приехали подручные криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец, Эдуард Романов и еще несколько человек. Ким позвала на переговоры отставного полковника КГБ адвоката Эдуарда Буданцева, который тоже прибыл не один. В итоге Буданцев, которого начали избивать, застрелил из наградного пистолета двоих подельников Кочуйкова и Романова.

По версии следствия, оба ранения нанес Буданцев. В материалах дела есть постановление о привлечении в качестве обвиняемого Эдуарда Буданцева. Из постановления ясно, что он произвел 3 выстрела из пистолета Beretta 92 FS в Китаева, 1 выстрел в Домаскина и 1 выстрел в Березина. Домаскин и Китаев погибли от кровопотери в результате пулевых ранений. Березин был тяжело ранен. Также Буданцев причинил легкие ранения Малакаеву и Гоновичеву.

На суде Буданцев рассказал, что люди, приехавшие в ресторан напоминали криминальную группу и у них при себе было оружие. Они представились представителями Шакро Молодого («вора в законе» Захария Калашова) и спросили Буданцева, «уважает ли он воровскую власть». На что тот сказал, что он бывший сотрудник правоохранительных органов. Дальше в показаниях Буданцева говорится, что на него и его спутников напали и произвели больше 20 выстрелов.

Буданцеву сначала вменили убийство, а затем переквалифицировали обвинение на превышение пределов необходимой самообороны. Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение, не найдя состава преступления, и вернула материалы на доследование.

В результате следствие сочло, что адвокат применил пистолет в целях самообороны. Кочуйков, его сопровождающие и Калашов были осуждены на сроки до 9 лет 10 месяцев. По делу также проходили экс-начальник главного управления СКР по Москве Александр Дрыманов, бывший начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко и экс-глава управления СКР по ЦАО Алексей Крамаренко. ФСБ считает, что они получили $1 млн за освобождение Андрея Кочуйкова из СИЗО.

Автор: Дмитрий Серков
Теги: перестрелка, дело Шакро, Эдуард Буданцев
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