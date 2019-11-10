Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов

Компания объявит цену размещения акций на IPO 5 декабря. В этот же день станет известен окончательный объем размещения акций

Крупнейшая нефтегазовая компания в мире Saudi Aramco официально объявила дату подписки на первичное размещение акций (IPO) для инвесторов. Об этом говорится в проспекте эмиссии, опубликованном накануне вечером.

В документе отмечается, что подписка на IPO для институциональных инвесторов продлится с 17 ноября по 4 декабря, для индивидуальных — с 17 по 28 ноября.

Окончательный объем размещения акций станет известен 5 декабря. В этот же день будет объявлена цена размещения акций. В проекте отмечается, что розничные инвесторы в ходе IPO смогут купить не более 0,5% акций, а лимит для институциональных инвесторов будет определен акционерами и самой компанией.

Кроме того, в Saudi Aramco сообщили, что по новым правилам ей запрещается проводить дополнительный листинг акций в течение полугода после начала торгов на бирже. Также компания и ее акционеры договорились, что государство не сможет продавать акции в течение года после начала листинга. Сюда не относятся сделки с иностранными правительствами или стратегическими инвесторами, которые связаны с этими правительствами.

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