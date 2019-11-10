Минюст предложил госрегулирование звонков людям от роботов-коллекторов

Каких роботов используют коллекторы Автоматизированные системы для обзвона должников начали широко применяться с 2016 года. Чаще всего роботы используются при первом звонке человеку, поскольку сценарии таких разговоров наиболее универсальны, говорит собеседник РБК в крупном коллекторском агентстве. Сценарии разговора, или скрипты, которые используются для автоматизированного обзвона, зависят от того, какой раз взыскатель контактирует с должником и длительности допущенной просрочки. Роботов-коллекторов условно делят на четыре типа. Статические автоинформаторы. Они совершают звонок и передают голосовое сообщение о задолженности.

Базовые роботы. Системы, которые способны распознавать простейшие фразы собеседника-должника («да», «нет», «не знаю») для озвучивания информации по скрипту.

Односторонние системы. Роботы, которые способны распознавать фразы должника и формировать ответы на вопросы.

Интеллектуальные помощники. Роботы, способные сохранять именованные сущности. Это системы, которые могут не только воспринимать ответы должника, но и сохранять их для создания сценариев последующего разговора. Подобный робот-коллектор, например, может запомнить, почему человек отказывается выплачивать долг и использовать эту информацию во время следующего звонка.

Нужно ли защищать должников от роботов-коллекторов

Использование автоматизированных систем — обычное явление в работе профессиональных взыскателей, но иногда они злоупотребляют этим, говорит руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. «В некоторых случаях, позвонив с определенного номера и произведя коммуникацию с должником, недобросовестные взыскатели могут начинать с этого же номера совершать звонки с автоматическими сбросом. То есть у должника на телефоне образуется куча пропущенных звонков, при этом формально это не засчитывается за контакт в силу отсутствия соединения с абонентом, но по факту давление происходит», — поясняет она. По ее мнению, «спрос» с роботов-коллекторов должен быть таким же, как и со специалистов агентств.

На автоматизированные системы приходится 68% от всех взаимодействий с должниками, вопрос их регулирования сейчас обсуждается с контролирующими органами, отмечает гендиректор коллекторского бюро «АБК» Дмитрий Теплицкий. Они уже могут приравнивать звонки от робота-коллектора к телефонным, а значит, взыскатели несут ответственность за слишком частые контакты с должниками, добавляет он.

Впрочем, четкого регулирования сейчас нет, утверждает гендиректор «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель: «Надзорные органы воспринимают автоматизированные системы по-разному. В законе нет единых правил по представлению робота при осуществлении звонка, по количеству возможных взаимодействий с должником». По его оценкам, автоматизированные системы сейчас обслуживают 30% портфеля ПКБ, бюро заинтересовано «в разработке четких правил общения робота с должниками».

Нововведения нужны участникам рынка, соглашается президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. По его словам, это позволит закончить спор о том, к какому виду взаимодействия относить контакты роботов с заемщиками.

Помогут ли поправки должникам

Возможности для активного обзвона граждан сократятся — взыскатели не смогут использовать роботов в дополнение к звонкам от живых специалистов, подчеркивает Мехтиев. «Робот-коллектор будет выделен как новый способ взаимодействия, однако при этом число возможных контактов не увеличится. У коллектора будет право выбора: либо позвонит оператор, либо робот», — поясняет президент НАПКА.

Дополнения в закон можно считать техническими, считает один из участников обсуждения, председатель комиссии по финансовой безопасности Торгово-промышленной палаты Иван Рыков. «Правила будут понятнее, и злоупотреблений со стороны коллекторов будет меньше, но вряд ли это кардинально повлияет на систему взыскания», — констатирует он. Тем не менее если заемщик не взял трубку или связь оборвалась, звонок робота-коллектора по-прежнему не будет считаться контактом, добавляет Рыков.