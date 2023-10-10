В Болгарии задержали россиян по делу о контрабанде военной продукции

По делу о нелегальном экспорте товаров двойного назначения в Россию задержали 12 человек

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В Болгарии задержали 12 человек, в том числе трех россиян, по делу о нелегальных поставках в Россию товаров и технологий двойного назначения, передает издание «24 часа» со ссылкой на главного секретаря МВД республики Живко Коцева. Речь идет в том числе об оптических прицелах, биноклях и авиационных радиостанциях.

Государственное агентство по национальной безопасности (ДАНС) Болгарии получило информацию об экспорте товаров двойного назначения, после чего была раскрыта сложная сеть нелегальных поставок, рассказал на пресс-конференции глава ведомства Пламен Тончев.

По его словам, сеть действовала в Софии, Пловдиве, Варне и Велико-Тырново с начала 2021 года. Во главе нее стояли граждане России, которые финансировали поставки, заявил Тончев. Их имена не называются.

Поставки осуществлялись с помощью разных компаний, одна из которых имеет штаб-квартиру в Пловдиве. В этот город поступали товары, их переупаковывали, а затем перевозили в Софию, а оттуда — в Россию, рассказал он. Общий оборот операций составил 4 млн болгарских левов (около €2 млн или около 121 млн руб.).

В числе товаров, которые нелегально поставлялись в Россию, по словам Тончева, были оптические прицелы, бинокли и авиационные радиостанции. По утверждению главы ДАНС, продукция, вероятно, была предназначена не для российской армии, а для спецподразделений, участвующих в военной операции на Украине, а также для формирований «типа ЧВК «Вагнер».

В рамках расследования правоохранительные органы провели обыски по нескольким адресам, были изъяты товары двойного назначения перед их вывозом в Россию, а также компьютеры и бухгалтерские документы, пишет издание «24 часа».

РБК направил запрос в российское посольство в Болгарии.

После начала военной операции на Украине ЕС ввел против России 11 пакетов санкций. Среди ограничительных мер — запрет на экспорт товаров двойного назначения. Это касается электронных компонентов, оптического и радиооборудования, различных видов двигателей и турбин, а также других товаров. В 11-м пакете санкций Брюссель сконцентрировался на пресечении нарушений ограничительных мер. В феврале Евросоюз запретил транзит товаров двойного назначения через Россию.

Российские власти называли западные санкции нелегитимными и не способными повлиять на политику Москвы.