Посольство сообщило о первом погибшем россиянине в Израиле

Один россиянин погиб, еще четверо числятся пропавшими без вести после нападения ХАМАС на Израиль, сообщили в посольстве. Ранее там говорили, что всего поступило девять обращений от родственников тех, с кем пропала связь

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Гражданин России погиб в Израиле после нападения ХАМАС, четверо числятся пропавшими без вести, сообщили «РИА Новости» в российском посольстве.

«С прискорбием сообщаем, что по состоянию на 18:00 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин Российской Федерации числится погибшим. Консульский отдел Посольства занимается выяснением всех обстоятельств. В предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо российских граждан», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь посольства России в Тель-Авиве Мария Рязанова сообщала, что в посольство поступили обращения от родственников девяти российских граждан, с которыми пропала связь. Среди них есть как постоянно проживающие в Израиле, так и находящиеся в стране временно.

В Израиле, согласно последним данным, от атак и обстрелов боевиков ХАМАС погибли около 800 человек, ранения получили более 2,6 тыс. человек. Среди погибших израильтян — четверо заложников, которых взяли в плен боевики и увезли в сектор Газа, сообщал представитель батальона ХАМАС Абу Обейда. Накануне ХАМАС заявил, что у него в плену находятся более 100 израильтян.

ХАМАС напал на Израиль утром 7 октября, назвав свои действия ответом на «преступления оккупации» палестинских территорий. Военная операция палестинского движения под названием «Буря Аль-Аксы» сопровождалась ракетными ударами, вторжением боевиков в населенные пункты на юге страны, а также захватом заложников из числа мирных жителей и военных.

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В ЦАХАЛ подтверждали данные о захвате заложников, но не уточняли, сколько именно людей попали в плен к ХАМАС. О погибших и похищенных гражданах в Израиле уже сообщило множество стран, среди них: США, Германия, Франция, Таиланд, Аргентина, Румыния, Непал и Украина.

После вторжения боевиков Израиль объявил ХАМАС войну, а также призвал около 300 тыс. резервистов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал «превратить в руины» все места, где находится ХАМАС «в этом городе зла», и призвал жителей сектора Газа немедленно его покинуть.



