ООН: более 123 тыс. палестинцев покинули свои дома в секторе Газа

Более 123 тыс. палестинцев покинули свои дома в секторе Газа

Свои дома в секторе Газа были вынуждены покинуть 123 538 палестинцев, говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

«Более 17 500 семей, включающих более 123 538 человек, были вынуждены покинуть свои дома в Газе, в основном из-за страха и опасений по поводу безопасности, а также разрушения их домов», — сообщили в организации.

По оценкам БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), из них 73 538 человек укрываются в 64 школах, часть из которых специально предназначена для временного убежища. Специально выделенные БАПОР приюты в секторе Газа были также задействованы для размещения перемещенных лиц и оказания им срочной помощи.

Боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. Группировка обстреляла израильскую территорию тысячами ракет, боевики группировки вторглись в приграничные населенные пункты, Израиль в ответ объявил о начале операции «Железные мечи» и нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Жертвами нападения ХАМАС по последним данным стали свыше 700 человек, пострадали 2,1 тыс. Минздрав Палестины сообщил, что в секторе Газа погибли 413 палестинцев, еще 2,3 тыс. получили ранения.