Посла России вызовут в МИД Молдавии из-за ракет над ее территорией

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Министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску поручил срочно вызвать посла России Олега Васнецова в связи с пролетом через территорию страны трех крылатых ракет, говорится в сообщении молдавского МИД.

«Глава дипломатии республики Молдова Нику Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишиневе Олега Васнецова для получения объяснений от российской стороны в связи с запуском 3 крылатых ракет с российских военных кораблей, находящихся в Черном море и прошедших транзитом через территорию нашей страны в районе села Кобасна и муниципалитета Сороки», — говорится в сообщении.

В МИД Молдавии назвали произошедшее серьезным и прискорбным инцидентом, вызывающим дополнительную напряженность. «Нарушение нашего национального воздушного пространства совершенно недопустимо», — указали в ведомстве.

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