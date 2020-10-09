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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев предостерег главу МИД Армении на переговорах в Москве

Президент Азербайджана поставил условие участия представителя его страны в трехсторонних консультациях глав МИД в Москве
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Если глава МИД Армении на переговорах в Москве скажет, что Карабах — это Армения, то о переговорах не может идти речи. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации, которое транслировалось по государственному телевидению, передает «РИА Новости»

Также Алиев заявил, что Армения должна оставить «захваченные» территории Азербайджана.

Президент выразил надежду, что встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении в Москве должна внести ясность во многие вопросы.

Главы МИД Армении и Азербайджана начали переговоры в Москве
Политика
Джейхун Байрамов, Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян

Трехсторонние переговоры глав МИД России, Азербайджана и Армении — Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна начались в Москве 9 октября, консультации проходят в Доме приемов МИД.

Накануне президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям. «Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — говорилось в сообщении Кремля.

Путин выступил с обращением после серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Утром 9 октября Пашинян заявил, что Ереван готов возобновить мирные переговоры по Нагорному Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ. «Мы верны принципу мирного урегулирования карабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями президентов и глав МИД стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — заявил премьер.

Главы МИД Армении и Азербайджана в Москве обсуждают Карабах. Фото
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Агентство AFP со ссылкой на представителя президента Франции ранее сообщало, что стороны конфликта из-за Нагорного Карабаха могут заключить перемирие в пятницу или субботу. Франция вместе с Россией и США является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая возглавляет процесс поиска мирных путей урегулирования конфликта.

«Мы движемся в сторону перемирия сегодня или завтра, но все еще очень нестабильно», — отметил собеседник агентства.

4 октября члены парламентов Армении и Азербайджана рассказали РБК, что нужно сделать, чтобы прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и вернуться к мирным переговорам. В целом Ереван требует немедленного прекращения огня со стороны Баку и вывода из конфликта Турции. В Азербайджане считают, что Армения должна вывести войска из региона.

Авторы
Роман Котерев, Владислав Гордеев
Армения Нагорный Карабах
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