Алиев предостерег главу МИД Армении на переговорах в Москве

Президент Азербайджана поставил условие участия представителя его страны в трехсторонних консультациях глав МИД в Москве

Ильхам Алиев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Если глава МИД Армении на переговорах в Москве скажет, что Карабах — это Армения, то о переговорах не может идти речи. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации, которое транслировалось по государственному телевидению, передает «РИА Новости»

Также Алиев заявил, что Армения должна оставить «захваченные» территории Азербайджана.

Президент выразил надежду, что встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении в Москве должна внести ясность во многие вопросы.

Трехсторонние переговоры глав МИД России, Азербайджана и Армении — Сергея Лаврова, Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна начались в Москве 9 октября, консультации проходят в Доме приемов МИД.