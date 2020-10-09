Алиев предостерег главу МИД Армении на переговорах в Москве

Накануне президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям. «Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — говорилось в сообщении Кремля.
Путин выступил с обращением после серии телефонных переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Утром 9 октября Пашинян заявил, что Ереван готов возобновить мирные переговоры по Нагорному Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ. «Мы верны принципу мирного урегулирования карабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями президентов и глав МИД стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — заявил премьер.
Агентство AFP со ссылкой на представителя президента Франции ранее сообщало, что стороны конфликта из-за Нагорного Карабаха могут заключить перемирие в пятницу или субботу. Франция вместе с Россией и США является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, которая возглавляет процесс поиска мирных путей урегулирования конфликта.
«Мы движемся в сторону перемирия сегодня или завтра, но все еще очень нестабильно», — отметил собеседник агентства.
4 октября члены парламентов Армении и Азербайджана рассказали РБК, что нужно сделать, чтобы прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и вернуться к мирным переговорам. В целом Ереван требует немедленного прекращения огня со стороны Баку и вывода из конфликта Турции. В Азербайджане считают, что Армения должна вывести войска из региона.
Авторы
Роман Котерев, Владислав Гордеев