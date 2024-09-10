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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Израиль предложил лидеру ХАМАС сделку в обмен на жизнь

Израиль предложил лидеру ХАМАС безопасный выход из Газы в обмен на заложников
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль предложил главе политбюро ХАМАС безопасный выход из сектора Газа в обмен на заложников и отказ движения от контроля над регионом. По данным The Times of Israel, в мае тот прятался в тоннелях под Хан-Юнисом

Израиль предложил главе политбюро палестинской группировки ХАМАС Яхье Синвару безопасный выход из сектора Газа в обмен на возвращение заложников и отказ движения от контроля над регионом. Об этом сообщил Bloomberg израильский координатор по делам похищенных и пропавших без вести Галь Хирш.

«Я готов предоставить безопасный выход Синвару, его семье и любому, кто захочет присоединиться к нему. <...> Мы хотим вернуть заложников. Мы хотим демилитаризации и дерадикализации», — сказал Хирш агентству.

Хирш уточнил, что выдвинул предложение полтора дня назад, но не стал сообщать, каким был ответ группировки. «Параллельно я работаю над планами B, C и D, поскольку заложников необходимо вернуть домой», — заключил Хирш.

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Фото:Amir Levy / Getty Images

Яхья Синвар стал новым главой политбюро ХАМАС 6 августа вместо убитого в Тегеране Исмаила Хании. Израиль ранее обещал «быстро устранить» его. В мае газета The Times of Israel писала со ссылкой на двух израильских чиновников, что Синвар может находиться в тоннелях под городом Хан-Юнис на юге сектора Газа.

ХАМАС захватил заложников в результате нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Власти страны в ответ объявили о проведении операции «Железные мечи» в секторе Газа, целью которой является уничтожение группировки и освобождение из плена израильтян.

Точной информации о числе заложников, находящихся после почти года боев в плену у ХАМАС, нет, после обменов Израиля с группировкой в несколько раундов их оставалось около 130 человек. Среди заложников остаются и двое граждан России.

По данным палестинской группировки на март, в ходе израильской операции в секторе Газа погибли 70 заложников. Израиль эту информацию не комментировал, в начале сентября армия страны сообщила о гибели еще шестерых заложников, в том числе россиянина Александра Лобанова.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
сектор Газа ХАМАС Яхья Синвар Израиль заложники переговоры
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